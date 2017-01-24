  • 24 Январь 2017
USD 25.01.2017 59.2168 -0.2866
USD ММВБ 15:17 59.38940  
EUR 25.01.2017 63.6225 -0.3199
EUR ММВБ 15:17 63.8650  
Нефть($) 24.01.2017 55.24 0.18
Нефть(p) 24.01.2017 3271.14 -5.12

В клубе A2 выступит главный романтик нашего времени Jay-Jay Johanson

Автор:


© Фото: jajajamusic.com

Темы дня

Шведский певец и композитор презентует пластинку Opium и непременно порадует излюбленными хитами.

В петербургском клубе A2 выступит главный романтик нашего времени, шведский певец и композитор Jay-Jay Johanson. В России его знают и любят уже давно, и каждый раз встречают аншлагом.

Экспериментировавший в своей карьере со стилями от трип-хопа до танцевальной электроники Johanson находится на виду с 1996 года, когда его дебютный альбом Whisky оказался по душе поклонникам джаза, трип-хопа, саундтреков к неснятым фильмам и прочей нуар-меланхолии.

Особенно много таковых оказалось во Франции и, само собой, в России, где JJJ с тех пор – неизменно желанный гость.

Успев поработать с именитыми коллегами в диапазоне от основателя Cocteau Twins Робина Гатри до земляков из The Knife и дослужившись до отчетной компиляции Best Of, летом 2015-го Jay-Jay Johanson вновь напомнил о себе десятым студийным альбомом Opium - спродюсированным все тем же Гатри и немецким электронным дуэтом Funkstörung.

В клубе клубе A2 Jay-Jay Johanson презентует пластинку Opium и непременно порадует излюбленными хитами.

Официальная встреча «ВКонтакте»

Где: A2 Green Concert - проспект Медиков, 3

Когда: 27 января, начало в 20 часов

Сколько: от 1000 рублей, 12+

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Афиша

    Лучшее в Петербурге

    День студента в Петербурге - ПРОГРАММА ПРАЗДНОВАНИЯ

    Зимний бал, фестиваль электронной музыки, прогулка по Тропическому маршруту и научное шоу - "Санкт-Петербург.ру" собрал главные события грядущего Дня студента.

    читать далее →

    Загадки Северной столицы: мистические экспонаты в Петербурге

    Где можно встретить призрак скелета-великана, когда краснеет египетская богиня и зачем кланяется Петр I — "Санкт-Петербург.ру" рассказывает о легендах загадочных экспонатов Петербурга.

    читать далее →

    Романтика льда: топ-5 ночных катков Петербурга

    Прокатиться по льду на коньках — большое удовольствие, но днем не всегда на это есть время. Кроме того, ночное катание, несомненно, дарит ощущение романтики. "Санкт-Петербург.ру" сделал список лучших катков городка, где любой желающий сможет покататься ночью.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Соловьиный язык и жаркое из цапли: кто и когда придумал первую кулинарную книгу

    Единственная книга в мире, способная по популярности обогнать Библию и, скорее всего, написанная гораздо раньше Священного писания, - кулинарная книга. Кем была написана первая книга рецептов, какие блюда по ней готовили и как искусство кулинарии завоевало мир – рассказывает «Санкт-Петербург.ру».

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    "Санкт-Петербург.ру" тестирует камеру Iphone 7 Plus

    Креативный директор "Санкт-Петербург.ру" тестирует революционную камеру смартфона iPhone 7 Plus вместе с "МегаФон".

    читать далее →

    Пресс-релизы

    13.01.17
    Лучший сайт для скачивания фильмов
    13.01.17
    Где сделать МРТ гипофиза в СПб
    13.01.17
    Кому доверить переезд офиса в Москве и Питере?
    10.01.17
    Где найти для интернет-магазина Окей промокод на скидку до 50%?
    28.12.16
    Выкуп автомобилей: оперативно, удобно, выгодно
    28.12.16
    Современная работа в спортмастере для вас
    27.12.16
    В Preply рассказали о преподавании английского по скайпу
    27.12.16
    Где в Питере найти лучший подарок к Новому году?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm