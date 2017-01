В клубе A2 выступит главный романтик нашего времени Jay-Jay Johanson

В петербургском клубе A2 выступит главный романтик нашего времени, шведский певец и композитор Jay-Jay Johanson. В России его знают и любят уже давно, и каждый раз встречают аншлагом.

Экспериментировавший в своей карьере со стилями от трип-хопа до танцевальной электроники Johanson находится на виду с 1996 года, когда его дебютный альбом Whisky оказался по душе поклонникам джаза, трип-хопа, саундтреков к неснятым фильмам и прочей нуар-меланхолии.

Особенно много таковых оказалось во Франции и, само собой, в России, где JJJ с тех пор – неизменно желанный гость.

Успев поработать с именитыми коллегами в диапазоне от основателя Cocteau Twins Робина Гатри до земляков из The Knife и дослужившись до отчетной компиляции Best Of, летом 2015-го Jay-Jay Johanson вновь напомнил о себе десятым студийным альбомом Opium - спродюсированным все тем же Гатри и немецким электронным дуэтом Funkstörung.

В клубе клубе A2 Jay-Jay Johanson презентует пластинку Opium и непременно порадует излюбленными хитами.

