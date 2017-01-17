В петербургском «Люмьер-холле» 20 января откроются три новые выставки

В петербургском пространстве «Люмьер-холл» 20 января откроются сразу три новые мультимедийные выставки. Один из проектов посвящен Айвазовскому, второй - Эпохе Возрождения, третий - экспериментам со светом и звуком.

К 200-летию со дня рождения Айвазовского и в дополнение к картинным выставкам, проходящим в Москве и Петербурге, проекционный музей «Люмьер-холл» в сотрудничестве с Феодосийской картинной галереей имени И.К. Айвазовского, где хранится крупнейшая коллекция картин художника, подготовил совершенно новый мультимедийный проект.

На выставке представлено более 200 работ из музеев России и Армении, на подготовку проекта ушло более года. Динамичный видеоряд, большое количество работ и красивейшая анимация, а также более чем 30 проекторов высокого разрешения, гигантские экраны размером до 27 метров и 20 кВт объемного звука перенесут посетителей за тысячи километров от культурной столицы в акваторию Черного моря на место известных корабельных баталий.

«Эпоха Возрождения - Ожившие полотна» покажет сразу несколько авторов: Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэль, Сандро Боттичелли, Тициан, Караваджо – вот неполный список тех, чьи работы зрители смогут оценить благодаря уникальной панорамной цифровой проекции, созданной на основе инновационных технологий.

Как известно, большинство шедевров мастеров Ренессанса в оригинале имеют небольшие размеры. На выставке эти работы можно увидеть в размерах, вдвое превышающих человеческий рост, что позволяет рассмотреть детали, оценить технику и неповторимый стиль того или иного Мастера.

Картины, гравюры и графика буквально оживут на глазах посетителей благодаря особенностям проекции, анимации, цифровым спецэффектам, а также музыкальному сопровождению, которое включает в себя различные композиции – от аутентичных мелодий XV столетия до современной интерпретации известных классических произведений.

Проект «Эпоха Возрождения - Ожившие полотна» сделан совместно с международной командой Front Pictures, которые готовили для выступления украинской певицы Джамалы на Евровидение мультимедийную часть, во многом благодаря зрелищности которой она стала победителем конкурса.

Третья выставка - «Элементы и стихии» в Лаборатории «Люмьер-холла». Два этажа различных экспериментов со светом, звуком и тактильными ощущениями погружают посетителей в различные стихии, от взаимодействиякоторыми идут мурашки по коже. Также в Лаборатории открывается комната с поддержкой видео 360, что дает возможность медиа-художникам из Петербурга тестировать свои новые проекты.

Где: креативное пространство «Люмьер-Холл» - наб. Обводного Канала, 74Ц

Когда: с 20 января по 12 марта с 11 до 23 часов

Стоимость: от 350 рублей