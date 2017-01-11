Топ-10 событий 2017 года, которые нельзя пропустить

180 лет со дня смерти Пушкина 10 февраля

День памяти Александра Сергеевича Пушкина пройдет 10 февраля 2017 года, в годовщину смерти национального русского поэта. Его отмечают в России и других странах. В этот день проводятся выставки личных фотографий поэта, семейных альбомов, картин различных художников, которые запечатлели классика для потомков.

Устраиваются чтения отрывков его произведений. Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина в Москве и его филиалы открывают свои двери для посетителей. В Петербурге памятный день начнется с торжественной церемонии во дворе у дома, где жил Пушкин. Каждый желающий сможет принять участие в памятных мероприятиях.

Пушкин умер в 1837 году в 37 лет от ранения, которое получил во время дуэли с Дантесом. Произведения писателя переведены практически на все языки мира. Его считают основателем литературного русского языка и символом русской классической литературы.

165 лет со дня открытия Эрмитажа 20 февраля

Эрмитаж – один из величайших музеев мира и первый российский художественный музей. «Эрмитаж» – слово французское, оно означает «пустынька», «уединенный уголок», «приют отшельника». Такие «эрмитажи» (по образу Версаля) имелись во всех садах, дворцах и парках XVIII века. Предназначались они для отдыха и уединения титулованных особ.

В 1764 году в особых комнатах Зимнего дворца Екатерина II устраивает и свой «Эрмитаж». Для публики он стал доступен только в 1852 году, когда Николай I преобразовал его в «публичный музеум», возведя для него специальное здание. В настоящее время музей размещается в десяти зданиях, семь из которых являются памятниками архитектуры XVIII-XIX веков.

Эрмитаж – это своеобразный памятник русской государственности, где прошла вся история Российской империи. Его особое положение среди музеев страны закреплено в государственных документах.

Фото: культура.рф

Вручение «Оскаров» 26 февраля

Американская киноакадемия 8 января начала голосование за номинантов на премию «Оскар». В выборе фильмов для шорт-листов по всем категориям примут участие все действующие члены киноакадемии, общим количеством больше шести тыс. человек.

В их числе, например, режиссер Квентин Тарантино и актер Леонардо Ди Каприо. Бюллетени от академиков принимаются строго до 13 января. Самих номинантов объявят 24 числа, а торжественная церемония вручения «Оскаров» пройдет 26 февраля в театре «Долби» (Голливуд, Лос-Анджелес).

Опыт показывает, что наибольшие шансы на статуэтку есть у кинематографистов, которые уже получали «Оскар» или номинировались. Хрестоматийный пример - Леонардо Ди Каприо. Впрочем, каждая режиссерская работа Вуди Аллена или роль Мерил Стрип также вызывает интерес киноакадемиков.

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Начинающие кинематографисты редко получают «Оскар», но у всех правил есть исключения. В 2013 году лучшей актрисой второго плана признали Люпиту Нионго, для которой роль в ленте «12 лет рабства» была первой в карьере.

50 лет фильму «Кавказская пленница» 1 апреля

В День смеха, 1 апреля 1967 года, на экраны вышел фильм, популярность которого не угасает до сих пор, вот уже полвека! Речь идет о комедийном шедевре Леонида Гайдая «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика».

Новые – потому что этой картине предшествовала «Операция «Ы». Как и в первом фильме, главным героем выступает романтик-недотепа Шурик, а на втором плане действует колоритная троица: Трус, Балбес и Бывалый. Картина приобрела огромную популярность, множество фраз из нее стали крылатыми.

Фото: film.ru

«Евровидение-2017» 9-13 мая

В «Евровидении-2017» примут участие представители 43 стран: Албании, Армении, Австралии, Австрии, Азербайджана, Белоруссии, Бельгии, Болгарии, Хорватии, Кипра, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Грузии, Греции, Венгрии, Исландии, Ирландии, Израиля, Италии, Латвии, Литвы, Македонии, Мальты, Молдавии, Черногории, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, России, Сан-Марино, Сербии, Словении, Испании, Швеции, Швейцарии, Украины и Великобритании. Полуфинал смотра пройдет в Киеве 9 и 11 мая, финал состоится 13 мая.

Украина получила право на проведение «Евровидения-2017» после того, как на последнем конкурсе в Швеции победила украинская исполнительница Джамала с песней «1944». Второе место заняла певица из Австралии Дэми Им, третье - Сергей Лазарев, представлявший Россию.

Первый канал не готов назвать имя участника международного песенного конкурса от России. Канал в этом году организует отбор на участие исполнителя от РФ в этом конкурсе. «Мы пока не готовы назвать участника «Евровидения». До момента, когда страны называют своих представителей, еще два месяца», - отметили на Первом.

При этом канал Life сообщил том, что кандидатуру 32-летнего финалиста шоу «Голос» Александра Панайотова одобрили в музыкальной дирекции Первого канала, сам певец признался, что ему пока ничего не известно о таком решении.

Фестиваль «Нашествие» 7-9 июля

Гостей главного приключения лета ждет настоящий праздник. Более сотни музыкальных коллективов, десятки развлекательных зон, более 150 тыс. зрителей со всей страны, шоу на земле и даже в небе. Фестиваль традиционно пройдет в Тверской области, Большое Завидово.

Неповторимая атмосфера «Нашествия» давно стала его визитной карточкой, а размах фестиваля впечатляет даже далеких от рок-н-ролла людей. Посмотреть на главный фестиваль России зрители приезжают из стран СНГ и Балтии, Европы и даже США.

Зрителей ждет запоминающаяся музыкальная программа, новые развлекательные зоны и встречи со старыми друзьями. На «Нашествии 2017» зрители увидят «легенд отечественного рока»: Бутусова, «Сплин», группировку «Ленинград», «Ночных снайперов», «Би-2», Кипелова. Выступят и менее известные, но талантливые молодые исполнители.

Последней «фишкой» фестиваля стала возможность официально зарегистрировать свой брак. В прошлом году этим шансом воспользовались 276 влюбленных пар. Будет ли такая возможность и в грядущем году на фестивале, пока организаторы не разглашали.

Официальная встреча «ВКонтакте»

Где: Тверская область, Большое Завидово

Когда: 7, 8 и 9 июля

Стоимость: от 1800 рублей

Фото: eurovision.tv

Концерт Depeche Mode 13 июля

В середине лета 2017 в Петербурге выступят Depeche Mode. Очередной визит в город на Неве британских ветеранов посвящен выходу их 14-го студийного альбома Spirit. В июле зрители Петербургского СКК увидят новое космическое шоу кумиров, которые напрочь отказываются почивать на лаврах, пока мир, затаив дыхание, ожидает от них новых музыкальных откровений.

Послужного списка Depeche Mode хватит на целую книгу: свыше 120 млн проданных альбомов; грандиозные концертные шоу, записи которых десятилетиями хранятся в коллекциях преданных фанов. Кроме того, на их счету числятся огромное количество трибьют-проектов. Коллективы с мировым именем, от Deftones и Linkin Park до A-ha и «Телевизора», называют британское трио своими главными идейными вдохновителями.

Уникальный симбиоз рока и электроники, выведенный музыкантами без малого четыре декады тому назад, остается сверхактуальным и сегодня, обеспечивая трио солд-ауты на стадионах и в крупнейших концертных залах по всему миру.

Официальная встреча «ВКонтакте»

Где: Петербургский спортивно-концертный комплекс СКК - проспект Юрия Гагарина, 8

Когда: 13 июля, начало в 19:30

Стоимость: от 3500 рублей

Кубок конфедераций 17 июня - 2 июля

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех городах России – Петербурге («Зенит-арена»), Москве («Открытие-арена»), Сочи («Фишт») и Казани («Казань-арена»). В группе А выступят команды России, Новой Зеландии, Португалии и Мексики, в квартете В - сборные Чили, Германии, Австралии, а также победитель стартующего 14 января Кубка африканских наций.

10 января в Цюрихе состоялось заседание совета ФИФА. Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко, посетивший заседание, отметил, что ФИФА осталась довольна ходом подготовки России Кубку конфедераций-2017.

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду, ставший лучшим футболистом 2016 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА), в свою очередь, заявил, что мечтает о победе в Кубке конфедераций 2017 года в России. Жеребьевка турнира прошла 26 ноября в Казани, сборная Португалии на групповом этапе соревнований встретится с командами России, Новой Зеландии и Мексики.

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Первый матч состязаний пройдет на «Зенит-арене» 17 июня 2017 года, сборная России сыграет со сборной Новой Зеландии. Затем, 21 июня, в Москве пройдет матч Россия – Португалия, а через три дня сборная России встретится с Мексикой в Казани. Турнир под эгидой ФИФА будет рассматриваться как репетиция перед чемпионатом мира, который пройдет в России годом позже.

Фото: Андрей Разумов / fontanka.ru

Концерт Робби Уильямса 7 сентября

Британский певец Робби Уильямс даст концерты в Москве и Петербурге в сентябре 2017 года в рамках тура в поддержку нового альбома The Heavy Entertainment Show. Мировое турне стартует 2 июня 2017 года и включает 29 концертов в 18 странах: Великобритании, Ирландии, Германии, Франции, Нидерландах, Бельгии, Италии, Швеции, Норвегии, Дании, Финляндии, Польше, Литве, Чехии, Венгрии, Австрии, Швейцарии и России.

В Петербурге певец выступит 7 сентября на сцене Ледового дворца. Гастроли поп-исполнителя завершатся концертом в Москве в СК «Олимпийский» 10 сентября. Робби Уильямс - британский певец, автор песен и актер. Начал свою карьеру в роли самого незаметного участника британского бойз-бэнда Take That, в 1996 году покинул группу.

Уильямс выпустил 12 студийных альбомов, получил самое большое количество наград премии BRIT Awards за всю ее историю, был включен в Британский Зал музыкальной славы после того, как был выбран «лучшим певцом 1990-х». На его тур в поддержку альбома Intensive было продано 1,6 млн билетов за один день, за что артист был занесен в Книгу рекордов Гиннесса.

Официальная встреча «ВКонтакте»

Где: Спортивно-концертный комплекс «Ледовый дворец» - проспект Пятилеток, 1

Когда: 7 сентября, начало в 20 часов

Стоимость: от 4000 рублей

День 100-й годовщины Октябрьской революции 7 ноября

В этот день будет вскрыто послание, адресованное коммунистам будущего. Послание хранится за табличкой, прикрепленной на здании бывшего предприятия военной электроники «Муссон» (в настоящее время ТРЦ «Муссон») в Севастополе. Аналоги послания хранятся и в других городах бывшего СССР (например, капсула в стеле у монумента «Росток» в Пензе).

7 ноября (25 октября по старому стилю) 1917 года в Петрограде произошло вооруженное восстание, закончившееся взятием Зимнего дворца, арестом членов Временного правительства и провозглашением власти Советов, которая просуществовала в нашей стране семьдесят с лишним лет.

В этот же день отмечается День воинской славы России - День проведения военного парада на Красной площади в Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции (1941 год).

Фото: static.life.ru