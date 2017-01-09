В «АртМузе» откроется выставка Романа Богданова о личности человека «Tothewinners»

В «АртМузе» откроется выставка Романа Богданова «Tothewinners». Экспозиция освещает тему стремления к победе как принципа естественного отбора.

Это вторая инсталляция художника из трилогии исследования личности человека. Первая инсталляция, под названием «Fake», была представлена в «АртМузе» в марте 2016 года.

С самого рождения принцип естественного отбора вплетен в процесс становления личности, формируя поведение индивида на протяжении всей жизни в самых различных ее аспектах.

Одержать победу в войне, в схватке с жизнью, над самим собой, своими страхами и обстоятельствами. Зачастую, во время движения к цели, человек понимает, что победитель не получает все.

Все, за победу! Но иногда, когда побеждаешь – ты проигрываешь. «Tothewinners» - дорога метаний внутреннего воина в момент крушения детских грез на пути к победе.

Где: Творческий кластер «АртМуза», галерея «Ц», 1 этаж - 13-я линия В.О., 70/72

Когда: с 14 января по 3 февраля, открытие 14 января в 17 часов

Стоимость: вход свободный