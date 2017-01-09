  • 10 Январь 2017
USD 10.01.2017 59.8961 +59.8961
USD ММВБ 02:17 59.91300  
EUR 10.01.2017 63.1125 +63.1125
EUR ММВБ 02:17 63.3710  
Нефть($) .. +
Нефть(p) .. 0.00 +0.00

В «АртМузе» откроется выставка Романа Богданова о личности человека «Tothewinners»

Автор:


© Фото: организаторы мероприятия
    следующая

    Темы дня

    В «АртМузе» откроется выставка Романа Богданова «Tothewinners». Экспозиция освещает тему стремления к победе как принципа естественного отбора.

    Это вторая инсталляция художника из трилогии исследования личности человека. Первая инсталляция, под названием «Fake», была представлена в «АртМузе» в марте 2016 года.

    С самого рождения принцип естественного отбора вплетен в процесс становления личности, формируя поведение индивида на протяжении всей жизни в самых различных ее аспектах.

    Одержать победу в войне, в схватке с жизнью, над самим собой, своими страхами и обстоятельствами. Зачастую, во время движения к цели, человек понимает, что победитель не получает все.

    Все, за победу! Но иногда, когда побеждаешь – ты проигрываешь. «Tothewinners» - дорога метаний внутреннего воина в момент крушения детских грез на пути к победе.

    Где: Творческий кластер «АртМуза», галерея «Ц», 1 этаж - 13-я линия В.О., 70/72

    Когда: с 14 января по 3 февраля, открытие 14 января в 17 часов

    Стоимость: вход свободный

    Все новости рубрики
      следующая
      следующая
      Все новости
      Афиша

      Лучшее в Петербурге

      «От звезды до воды»: лучшие гадания на Святки

      «Санкт-Петербург.ру» отобрал самые правдивые гадания на судьбу и суженого.

      читать далее →

      Романтика льда: топ-5 ночных катков Петербурга

      Прокатиться по льду на коньках — большое удовольствие, но днем не всегда на это есть время. Кроме того, ночное катание, несомненно, дарит ощущение романтики. "Санкт-Петербург.ру" сделал список лучших катков городка, где любой желающий сможет покататься ночью.

      читать далее →

      Деревья и скрипучий снег: топ-7 лыжных трасс в окрестностях Петербурга

      Оборудованные лыжные трассы различной протяженности и сложности прохождения.

      читать далее →

      Как это сделано

      написать письмо

      Кошелек в смартфоне: как работают бесконтактные платежи

      С каждым днем все большее число людей оплачивают покупки с помощью смартфонов. «Санкт-Петербург.ру» узнал, как работают платежи с мобильных устройств, и составил список популярных способов бесконтактной оплаты

      все письма →
      прочитать письмо →

      Проверено на себе

      Жизнь на скоростях: 1000 и одно удовольствие использования высокоскоростного интернета

      Креативный директор «Санкт-Петербург.ру» Юрий Строфилов вместе с компанией «МегаФон» тестируют LTE Advanced на Iphone 7.

      читать далее →

      Пресс-релизы

      28.12.16
      Выкуп автомобилей: оперативно, удобно, выгодно
      28.12.16
      Современная работа в спортмастере для вас
      27.12.16
      В Preply рассказали о преподавании английского по скайпу
      27.12.16
      Где в Питере найти лучший подарок к Новому году?
      26.12.16
      Офисная мебель: основные критерии выбора
      23.12.16
      Выбираем надежные межкомнатные двери
      23.12.16
      Когда нужна компьютерная помощь
      23.12.16
      МФО Ферратум запустило акцию к Новому году

      сделано в spbnews

      © Создано ОАО Spbnews, 2001-2016. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
      Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой