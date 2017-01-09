Куда сходить в Петербурге в январе

10-29 января

Выставка «Парфюмер. Портрет и запах». Приходилось ли вам размышлять о том, какую роль запахи играют в нашей жизни, как влияют на процесс восприятия? Если вдуматься, аромат - та неосязаемая сущность, которая позволяет проявляться невидимому.

«Арт-центр» в Перинных рядах и Гильдия парфюмеров подготовили необычный проект, в основе которого - синтез фотографии в стиле ню и запаха. Экспериментальная выставка приглашает зрителей увидеть в демонстрируемых снимках гораздо больше, чем набор линий и цветовых пятен.

Ароматы разных времен года, комода, буфета, вышитого цветами покрывала и даже тишины раскрывают, дополняют, а иногда и в корне меняют суть изображений. Посетители поймут, что запах может быть беспечным и предусмотрительным, простым и сложным, утренним и вечерним, собранным и рассеянным. Вступая в диалог с образом, он способен рождать законченные эмоциональные симфонии, вызывать ассоциации и воспоминания.

Официальная группа «ВКонтакте»

Где: Арт-центр «Перинные Ряды» - Думская улица, 4

Когда: 10-29 января с 10 до 21 часа

Стоимость: 250-350 рублей, 18+

Фото: Ольга Комарова / Геннадий Клименко

10-15 января

Выставка «Символ 2017 года — петушки». Гордый своенравный петух - символ 2017 года и главный герой зимней выставки в Океанариуме. Он с охотой исполнит самые заветные желания посетителей при условии, если они будут правильно загаданы.

О том, как именно это сделать, и предстоит узнать гостям. Также в программе - встреча с подводным Дедом Морозом, поиски подарков, впечатляющие представления с участием акул и тюленей, и самые настоящие чудеса.

Официальная группа «ВКонтакте»

Где: Санкт-Петербургский Океанариум - улица Марата, 86

Когда: 10-15 января с 10 до 20 часов

Стоимость: 350-750 рублей

11 января

На сцену Михайловского театра вернулся шедевр итальянского веризма - реалистическая опера Джакомо Пуччини «Богема». Это произведение выделяется из мирового оперного репертуара отсутствием пафосных сцен, утрированности и загроможденного сюжета. Условность, без которой невозможен театр, здесь почти сливается с жизнью.

Французская премьера оперы Пуччини состоялась в 1896 году, дирижировал спектаклем великий Артуро Тосканини. Сюжет оперы начинается в Латинском квартале Парижа в рождественский Сочельник. Четверо молодых друзей - поэт, художник, писатель и философ - ютятся в съемной мансарде.

По соседству живет девушка Мими, в которую влюбляется поэт Рудольф, и она отвечает ему взаимностью. Но через некоторое время Рудольф узнает, что его любимая страдает от серьезного недуга, и понимает: у него нет возможности быть ей надежной опорой…

Искреннюю и трагическую историю любви на фоне ярких сцен из жизни парижских художников поставил Роберт Карсен, мастер оперной режиссуры с мировым именем. Партию Рудольфа исполняет Нажмиддин Мавлянов.

Официальный сайт

Где: Михайловский театр - площадь Искусств, 1

Когда: 11 января с 19 часов до 21:50

Стоимость: 600-3000 рублей, 12+

Фото: vk.com/aquarium_spb

12 января

Концерт-перформанс «Nirvanaпатия» в Большом театре кукол – это спектакль-признание в любви. Безграничной любви композитора и музыканта, а по совместительству звукорежиссера БТК Анатолия Гонье к творчеству культовой группы Nirvana.

Проект начался с номера, в котором рыжая оторва в костюме невесты исполняла Smells Like Teen Spirit, - это был подарок Гонье ко дню рождения театра. Позже, в сентябре 2013, на закрытии БТК-феста была представлена полная версия перформанса в постановке Руслана Кудашова.

Театрализованный концерт, музыкальный спектакль «Nirvanaпатия» - смелые аранжировки десяти самых известных песен, веселые безумия на сцене, хулиганистые заигрывания с публикой и неожиданные образы, придуманные постановщиками, позволят насладиться шоу не только фанатам Курта Дональдовича, но и людям, далеким от его почитания.

Официальный сайт

Где: Большой театр кукол - улица Некрасова, 10

Когда: 12 няваря с 20 часов до 21:20

Стоимость: 500 рублей, 18+

12, 13 и 14 января

Череду рождественских концертов в Филармонии джазовой музыки традиционно завершит представительный Новогодний фестиваль. В 2017 году он состоится в шестнадцатый раз.

Повод для трехдневного музыкального праздника - День рождения зала, который начнет отсчитывать очередной год своего существования. На фестивальную сцену выйдут петербургские музыканты разных поколений во главе с Давидом Голощёкиным, а также их московские коллеги и звезды мировой величины.

Где: Филармония джазовой музыки - Загородный проспект, 27

Когда: 12, 13 и 14 января, начало в 19 часов

Стоимость: от 800 рублей, 12+

Фото: puppets.ru

14 января

Велопарад Дедов Морозов и Снегурочек. Необычную велосипедную колонну можно будет встретить на зимних улицах в центре Петербурга 14 января. Впрочем, принять участие в велопараде может каждый. Достаточно раздобыть белоснежную бороду и колпак, костюм Снегурочки, елки или оленя - главное, чтобы ваш образ был праздничный и новогодний.

Велосипед обязателен. Его тоже можно будет украсить мишурой и звонкими колокольчиками. Чем выразительнее и громче транспорт, тем веселее! Цель такого заезда - показать, что и зимой не стоит прятать двухколесного друга в гараж, ездить можно круглый год. Организаторы подготовили небольшой маршрут по центру города.

Соберутся все участники новогоднего велопарада в Инженерном сквере, а финиш будет на Дворцовой площади. Кстати, проедут Деды Морозы и по будущей велодорожке, которую планируют проложить вдоль набережной Фонтанки. В конце заезда ожидается вечеринка в баре, дискуссия о насущном велосипедном и концерт.

Официальная встреча «ВКонтакте»

Где: старт в Инженерном сквере

Когда: 14 января, старт в 13:30

Стоимость: бесплатно

16 января

Концерт «Международный день The Beatles». Основоположников рок-музыки в этот день принято чествовать всем миром, и Петербург, по традиции, не останется в стороне от праздника.

Музыканты, искусствоведы, артисты театра и кино, а также девять коллективов отдадут дань уважения легендарной ливерпульской четверке, сыграв со сцены Aurora Concert Hall песни, которые десятилетия спустя не перестают греть сердца меломанов планеты.

Официальная группа «ВКонтакте»

Где: Клуб Aurora Concert Hall - Пироговская набережная, 5/2

Когда: 16 января, начало в 20 часов

Стоимость: бесплатно, 16+

Фото: vk.com/bikededmoroz

17 и 18 января

Спектакль-фантасмагория «Бродский. Ниоткуда» - финальная постановка поэтического проекта Большого театра кукол. Это завершающая часть триптиха, посвященного культовым поэтам ХХ века: Александру Башлачеву, Владимиру Высоцкому, Иосифу Бродскому.

Герой третьего спектакля - признанный гений, эмигрант, лауреат Нобелевской премии по литературе. Противоречивый и сложный поэт с непростой и драматичной судьбой. Руслан Кудашов и артисты Большого театра кукол, переосмыслив, прочувствовав произведения великого поэта, представят их в своеобразной образной трактовке.

Официальный сайт

Где: Большой театр кукол - улица Некрасова, 10

Когда: 17 и 18 января, начало в 10 часов

Стоимость: 1500 рублей, 18+

20, 21 и 22 января

Ретроспективные показы - это отличный повод заново открыть для себя шедевры классического кино. Даже известные фильмы благодаря большому экрану и атмосфере кинотеатра смотрятся не так, как дома, на экране компьютера.

В конце января киноцентр «Родина» приглашает на ретроспективу фильмов Стэнли Кубрика. В фокусе - три экранизации известных романов. Ретроспективу откроет фильм «Заводной апельсин» (18+), неоднократно номинированный на «Оскар» и запрещенный к показу в Англии.

Затем увидим стильную картину «Барри Линдон» (16+), пропитанную английским духом и получившую четыре премии «Оскар». Завершит программу фильм «Сияние» (16+) - безумный шедевр с Джеком Николсоном в главной роли, снятый по роману Стивена Кинга и неизбежно занимающий верхние строчки в подборках лучших фильмов ужасов.

Официальный сайт

Где: Киноцентр «Родина» - Караванная улица, 12

Когда: 20, 21 и 22 января, начало в 19 часов

Стоимость: билет на один сеанс 300 рублей

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22 января

Спектакль «Флейта-позвоночник» поставлен учеником Григория Михайловича Козлова со студентами Петербургской театральной академии по пронзительному произведению Владимира Маяковского, которое изначально называлось «Стихи ей».

Тонкая драматическая исповедь поэта-бунтаря, посвященная своей возлюбленной Лиле Брик, как «позвоночник», была неоднократно переломана цензурой. Рассказ о себе, о любви, о друзьях, врагах, политике и стране был разрезан и исковеркан, но позже, к счастью, восстановлен.

Сценическое действие, представленное сегодня зрителю, - это размышление о природе творца, живущей внутри человека, которая необъяснимо ведет самостоятельное существование. «Все чаще думаю - не поставить ли лучше точку пули в своем конце», - говорил Маяковский.

Официальный сайт

Где: Санкт-Петербургский академический театр имени Ленсовета - Владимирский проспект, 12

Когда: 22 января с 14 часов до 15:30

Стоимость: 500 рублей, 16+

Фото: lensov-theatre.spb.ru

25 января

Концерт «Китайский Новый год» - связь времен. Во-первых, будут исполнены произведения современных китайских композиторов, представлявших Китай на мировой музыкальной сцене и в ХХ веке, и ныне. Среди прочего в программе концерта прозвучит музыка Гуань Ся - композитора, чье оперное творчество составляет основу вокальной культуры Китая сегодня. Во-вторых, вместе с Оркестром телерадиовещания выступит Оркестр традиционных инструментов. Таким образом, древнее наследие соединится с культурой ХХI века.

Музыка Китая всегда имела философский подтекст, мистическое начало, которое подчеркивалось исконными инструментами. В древние времена их существовало около тысячи, до нас дошла половина. На их изготовление шли самые разнообразные материалы от камня и металла до глины и тыквы. Каждый инструмент обладал своим особенным звучанием и следовал одному из главных правил традиционной китайской музыки - подчеркивал и сохранял роль уникального звука, взятого отдельно. На концерте у слушателей будет возможность оценить, насколько в наши дни музыка Китая сохраняет наследие, а насколько ассимилирует с европейской.

Официальный сайт

Где: Мариинский театр - Театральная площадь, 1

Когда: 25 января, начало в 19 часов

Стоимость: 1300-4000 рублей, 6+

27 января

Старожилы Ленинградского рок-клуба «АукцЫон» вовсе не живут прошлыми успехами. Каждым новым альбомом легендарная команда дополняет свой канон, сохраняя свежесть восприятия и выходя за любые творческие рамки. Концерты «АукцЫон» - отдельная песня. На Эрарта Сцене наши великие современники устроят праздник рок-экспериментов.

Аукцыонисты никогда не знают, с какой программой выступят в очередной раз. Все, что происходит на концертах, - спонтанность и сплошная импровизация. Старые и новые хиты из полюбившихся публикой альбомов «Вернись в Сорренто», «Так я стал предателем», «Чайник вина», «Зимы не будет», «Птицы» и других буквально заново рождаются в атмосфере живого творчества и чистого звука.

По словам музыкантов, каждый раз они получают неизъяснимое удовольствие от совместного творчества на сцене, и делают это с таким вдохновением и энергетикой, что эти эмоции неминуемо подхватывает зал. Поэтому на концертах «АукцЫона» всегда царит атмосфера легкого безумия и захватывающего полета вне времени и пространства.

Официальный сайт

Где: Музей современного искусства Эрарта - 29-я линия В.О., 2

Когда: 27 января, начало в 20 часов

Стоимость: 1300-2500 рублей, 16+

Фото: yotaspace.ru

27 января

Военно-историческая реконструкция «Победный салют». Те, кто видел салют 1944 года вживую, не забудут его никогда, из более чем трехсот орудий было совершено 24 залпа в честь полного снятия блокады с города. Ровно семьдесят три года спустя в мирном Петербурге вновь устроят салют-реконструкцию, чтобы вспомнить о великом подвиге наших людей.

На Марсово поле привезут дивизионные орудия военных лет. Те самые, которые использовали артиллеристы для уничтожения танков противника. Именно с помощью этих машин и невиданной отваги нашим войскам удалось тогда победить.

Всего будет сделано 12 залпов, каждый из которых посвящен подразделениям, участвовавшим в операции «Январский гром». В ходе операции врага отбросили на 60-100 километров от Ленинграда, были освобождены Красное Село, Пушкин и другие города. Впервые подобная реконструкция была проведена в январе 2016 года.

Официальная встреча «ВКонтакте»

Где: Марсово поле

Когда: 27 января, начало в 20 часов

Стоимость: бесплатно

28 января

Концерт группы «Чичерина» - 20-летие коллектива главной женщины современного уральского рока, сумевшей накрыть его новой волной всю страну.

Группа «Чичерина» ведет отсчет своей истории с 1 июня 1997 года. Именно в этот день состоялся ее первый концерт в Екатеринбурге, вскорости после которого команда уже вовсю покоряла «Нашествия» и прочие многотысячные рок-форумы России и ближнего зарубежья.

В последние годы Юля Чичерина много колесит по миру, вдохновляясь природой и обычаями экзотических стран. «Путешествие» - именно так певица назвала свой юбилейный тур, с которым проедет по всем регионам нашей необъятной, не минуя и петербургский «Космонавт».

Официальная встреча «ВКонтакте»

Где: Клуб «Космонавт» - Бронницкая улица, 24

Когда: 28 января, начало в 20 часов

Стоимость: от 300 рублей, 16+

Фото: Михаил Леоненко