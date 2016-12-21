Roof Cinema покажет две кинопремьеры на Новой сцене Александринки

Roof Cinema 27 и 29 декабря покажет две кинопремьеры на Новой сцене Александринского театра. Во вторник, 27 декабря, в уютном медиацентре пройдет показ нового фильма молодого режиссера Антона Бильжо «Рыба-мечта».

«Рыба-мечта» — это яркое самобытное кино, снятое на стыке жанров черной комедии, сказки-фантазии и эротического триллера. Один из главных лейтмотивов картины - страсть, способная разбудить в человеке скрытые силы и таланты, и тут же до основания разрушить его отношения, карьеру и всю жизнь.

Главные роли в картине исполнили Владимир Мишуков, Северия Янушаускайте и Максим Виторган. Фильм является обладателем призов за лучшую мужскую и женскую роль (Владимир Мишуков и Северия Янушаускайте) фестиваля российского кино в Онфлере, который возглавлял Фредерик Бегбедер.

Фильм представит кинокритик Ксения Реутова (ведущая рубрики «Кино» журнала «Ваш Досуг» в Петербурге, сотрудничала с порталами Film.ru, «Газета.ру» и «Взгляд») с небольшим выступлением перед показом. Официальная встреча «ВКонтакте»: https://vk.com/event134352331

В четверг, 29 декабря, здесь же пройдет премьера нового альманаха короткометражек со всего мира - Future Shorts: Метаморфозы. Зимняя программа Future Shorts Метаморфозы – как контрастный душ Шарко или катание на американских горках - ошеломляющий и бодрящий аттракцион.

Рядом с гротескной мульт-комедией о пройдохе, который с самой Вселенной накоротке, – дельная семейная драма об отце и сыне. Космическая опера в стиле электро-поп соседствует с жестким реализмом из Восточной Европы, изысканная фантазийная драма о голландской виолончелистке – с взрывным адреналиновым доком о байкерах-экстремалах, а ироничный шведский триллер о людях и водных процедурах – с поэтической британской психоделикой.

Сквозная тема есть во всей коллекции короткометражных шедевров – наши страхи, и способы борьбы с ними. Официальная встреча «ВКонтакте»: https://vk.com/futureshortsnewstage

Количество мест в зале ограничено - в продаже всего 80 мест. Билеты лучше приобретать заранее на сайте Александринского театра по этой ссылке. Стоимость билета - 350 рублей. По всем вопросам можно обращаться по телефону 645-10-40.