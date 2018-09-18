Соотечественники обсудят кризисные явления в регионе Балтийского моря

19-21 сентября 2018 года в Ленобласти пройдет VIII Балтийский форум соотечественников. Форум зарекомендовал себя в качестве авторитетной и эффективной международной площадки для встреч и конструктивных дискуссий представителей средств массовой информации, общественных организаций и членов экспертного сообщества.

На форуме уже традиционно соберутся свыше ста участников из России, Литвы, Латвии, Эстонии, Финляндии, Норвегии, Германии, Польши и Белоруссии. В торжественной церемонии открытия форума участие примут представители региональных и федеральных органов власти – губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, председатель законодательного собрания Ленобласти Сергей Бебенин, заместитель директора Департамента по делам соотечественников за рубежом МИД России Александр Болдырев.

На форуме соотечественников планируется обсудить кризисные явления в международной политике в регионе Балтийского моря, проблемы и вызовы российской диаспоры в условиях современной международной политики и возможности их преодоления, а также возможности международного экономического, информационного, культурного, правового и молодежного сотрудничества.

Свои специальные доклады в ходе пленарных заседаний представят: президент Российской ассоциации прибалтийских исследований, доктор экономических наук, профессор СПбГУ Николай Межевич, секретарь Латвийского комитета по правам человека Александр Кузьмин, председатель Координационного совета организаций российский соотечественников в Эстонии Владимир Чуйкин и другие.