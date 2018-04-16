В Петербурге пройдет международная конференция «Кластеры открывают границы. Евразийский путь»

С 26 по 27 апреля 2018 года состоится III Санкт-Петербургская международная конференция кластеров «Кластеры открывают границы. Евразийский путь».

Конференция является крупнейшим в России специализированным мероприятием по кластерному взаимодействию и ежегодно собирает более 500 участников, в числе которых представители федеральных и региональных министерств и ведомств, крупных промышленных холдингов и корпораций, ведущих научно-исследовательских и образовательных учреждений, представители институтов развития и профессиональных объединений из России, Израиля, Казахстана, Канады, Китая, Норвегии, Сингапура, Финляндии, Франции, Японии.

Программа конференции формируется по трем трекам: «Технологии», «Международное сотрудничество» и «Роль человека в цифровой экономике», и включает пленарное заседание, пять круглых столов, обучающий семинар, панельные сессии по актуальным вопросам кластерного развития, презентации российских и международных кластерных проектов. Особое внимание будет уделено вопросам расширения сотрудничества между кластерами на евразийском пространстве и межрегиональному сотрудничеству кластеров России.

Организатором конференции выступает Центр кластерного развития АО «Технопарк Санкт-Петербурга» при поддержке Министерства экономического развития РФ и петербургского комитета по промышленной политике и инновациям.

Где: Большой проспект В.О., 103, ВК «Ленэкспо», павильон №4

Когда: 26 и 27 апреля

Сколько: участие в конференции бесплатное, необходима предварительная регистрация