  • 3 Май 2017
USD 04.05.2017 57.0927 +0.1409
USD ММВБ 17:17 57.27900  
EUR 04.05.2017 62.3224 +0.1709
EUR ММВБ 17:17 62.5160  
Нефть($) 03.05.2017 50.69 0.41
Нефть(p) 03.05.2017 2894.03 +30.49

В ДК Ленсовета пройдет спектакль «Чапаев и Путота» с Ефремовым в главной роли

Автор:


© Фото: предоставлено PR-службой мероприятия

Темы дня

Постановщики обещают, что спектакль будет понятем даже тем, кто не читал одноименный роман Виктора Пелевина.

В ДК Ленсовета 7 июня пройдет спектакль «Чапаев и Пустота», главную роль в котором играет Михаил Ефремов.

«Чапаев и Пустота» - один из самых успешных и нестандартных спектаклей на современной российской сцене. Необычный литературный материал, смелая режиссура и звездный актерский состав вот уже 15 лет пользуются невероятным успехом у публики. Непредсказуемый Михаил Ефремов в роли Чапаева, виртуоз Михаил Крылов – Петр Пустота, весельчак и шоумен Михаил Полицеймако – Котовский, молодые и талантливые Мария Козакова и Екатерина Смирнова в роли Анки-пулеметчицы и брутальный красавец Павел Сборщиков – Сердюк. Несомненно, это как раз тот случай, когда сумма всех слагаемых больше, чем каждый актер по отдельности. 

Ставить спектакль по Пелевину – это не просто вызов. Ведь воплощать на сцене действие, которое «происходит в абсолютной пустоте» - задача не из легких. Но творческое трио – Евгений Сидихин, Александр Наумов и режиссер Павел Урсул - мастерски выдало свое видение нашумевшего романа, ведь постановка понятна даже тем, кто книгу не читал. И, судя по долгожительству спектакля, это удалось!

«Для меня Чапаев — это в первую очередь Борис Бабочкин, он подарил стране образ этого героя. И спасибо Виктору Олеговичу за то, что он описал его не как человека живого, а как миф, - говорит Михаил Ефремов. - Про что «Чапаев и Пустота»? Про двойничество, про это еще Олеша писал, у него были такие герои-двойники — а потом много лет спустя их стал вводить в свои сюжеты Пелевин. У него дико есть красивые слова и образы, вот великая же фраза: «Лучше быть клоуном у пидорасов, чем пидорасом у клоунов». Это дорогого стоит, это же действительно наше время целиком определяет».

Зритель оказывается между двумя мирами, в одном из которых - герой-комдив Василий Иванович Чапаев и его оруженосец Петька стараются разобраться в целесообразности всего происходящего во вселенной, а в другом – пациент психиатрической лечебницы пребывает в мире своих сюрреалистических грез. В невероятную игру включаются и другие «психи»: бородатый мужчина представляет себя Просто Марией и ходит на свидания с Арнольдом Шварценеггером, а группа больных во главе с Котовским «объедается грибами в поисках вечного кайфа».

Несмотря на кажущуюся бесшабашность сюжета, «Чапаев и Пустота» - спектакль философский, пронзительно грустный и при этом невероятно смешной и современный. Звездам театра и кино Михаилу Ефремову, Михаилу Полицеймако и остальным, задействованным в постановке актерам, удается филигранно объединить все эпохи, в которых разворачиваются события, - гражданскую войну, современную психушку и великую Пустоту, в которую, наконец, уходят герои…

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Афиша

    Лучшее в Петербурге

    Пять развлечений на свежем воздухе в Петербурге

    Увидеть экспозицию музея стрит-арта, посмотреть кино или узнать о городе много нового на бегу. «Санкт-Петербург.ру» подготовил пять полезных развлечений, которые становятся актуальными с приближением тепла в Северной столице.

    читать далее →

    Майский Эрмитаж: фарфор, туфли и котики

    Главный музей Петербурга подготовил для последнего месяца весны множество необычных выставок - портал «Санкт-Петербург.ру» рассказывает о самых интересных из них.

    читать далее →

    Джаз и шаверма: куда сходить в Петербурге москвичу

    Легендарные места Северной столицы, которые обязан посетить каждый приехавший из столицы турист.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Мир будущего: как устроены шлемы виртуальной реальности

    Кто стал отцом-прародителем шлемов виртуальной реальности, почему первые пользователи устройств виртуальной реальности были похожи на «охотников за приведениями» и за сколько тысяч долларов глава Facebook купил у 21-летнего счастливца компанию по производству VR-шлемов.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Land Rover: среди болот и оврагов новой реальности

    Резкие перемены погоды – предвестники глобального потепления. В том, что изменения климата неизбежны, мы убедились на апрельском тест-драйве полигона внедорожного вождения Land Rover Experience Гатчина. Об особенностях весеннего заезда – в репортаже «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Пять стрит-арт объектов Петербурга, о которых вы могли не знать

    Банка сгущенки, дракон из советского прошлого и другие стрит-арт объекты Северной столицы, которые незаслуженно остались незамеченными жителями и гостями города.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    28.04.17
    Выбор пледа: внимание на материал
    28.04.17
    Пуаро жив!
    27.04.17
    Как выбрать качественную автономную канализацию
    27.04.17
    Как безболезненно провести ребрендинг
    25.04.17
    Бассейн на даче: как сделать дачный отдых особенным?
    25.04.17
    Плюсы и минусы пластиковых окон
    24.04.17
    Зачем нужен репетитор по физике и как его выбрать?
    24.04.17
    Сервисный центр по ремонту Samsung Galaxy

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm