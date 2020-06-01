Банк «Санкт-Петербург» проведёт бесплатную онлайн-конференцию для предпринимателей – участников ВЭД, посвящённую валютному хеджированию

3 июня 2020 года банк «Санкт-Петербург» проведёт бесплатную онлайн-конференцию (вебинар) для предпринимателей – участников ВЭД, посвящённую механизмам валютного хеджирования. Спикер: Матвей Чайка, ведущий специалист управления клиентского обслуживания дирекции операций на финансовых рынках банка «Санкт-Петербург».

В рамках конференции участники изучат основные понятия и инструменты валютного хеджирования, познакомятся с практикой применения валютного хеджирования на примере реальных клиентских кейсов.

Вебинар пройдёт 3 июня в 11:00. Регистрация доступна по ссылке: https://events.webinar.ru/bankspb/5013222. Участие бесплатное.

«Сегодня банк «Санкт-Петербург» предлагает для экспортёров и импортёров удобные инструменты, которые помогут обеспечить защиту от валютных рисков. Вебинар 3 июня даст возможность обсудить практические аспекты основного инструмента при работе с валютой – валютное хеджирование», – прокомментировал директор дирекции внешнеторговых операций банка «Санкт-Петербург» Сергей Норицин.

Ознакомиться с графиком вебинаров и зарегистрироваться можно по ссылке: https://www.bspb.ru/foreign-trade/calendar/#