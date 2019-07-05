На площадке Музея стрит-арта 13 июля пройдет велофестиваль

На креативной площадке Музея стрит-арта 13 июля состоится масштабный велофестиваль. Посетители мероприятия и его участники получат возможность встретить ведущих велопроизводителей и производителей сопутствующей продукции, принять участие в мастер-классах по стилям катания на велосипедах, а также познакомиться с изменениями ПДД для велосипедистов.

Кроме того, в программу фестиваля войдут тест-драйв популярных и новых моделей, кастомизация и техническое обслуживание велосипедов, будут организованы розыгрыши призов. На мероприятии оборудуют фуд-корт для велосипедистов.

Встреча «ВКонтакте»

Где: Музей стрит-арта – шоссе Революции, 84АБ (на углу с Индустриальным проспектом)

Когда: 13 июля с 10 часов утра до 10 часов вечера