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На площадке Музея стрит-арта 13 июля пройдет велофестиваль

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© Фото: vk.com/promeetru

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Любителей велоезды ознакомят со стилями катания, а также предложат поучаствовать в тест-драйве популярных и новых моделей велосипедов.

На креативной площадке Музея стрит-арта 13 июля состоится масштабный велофестиваль. Посетители мероприятия и его участники получат возможность встретить ведущих велопроизводителей и производителей сопутствующей продукции, принять участие в мастер-классах по стилям катания на велосипедах, а также познакомиться с изменениями ПДД для велосипедистов.

Кроме того, в программу фестиваля войдут тест-драйв популярных и новых моделей, кастомизация и техническое обслуживание велосипедов, будут организованы розыгрыши призов. На мероприятии оборудуют фуд-корт для велосипедистов.

Встреча «ВКонтакте»

Где: Музей стрит-арта – шоссе Революции, 84АБ (на углу с Индустриальным проспектом)

Когда: 13 июля с 10 часов утра до 10 часов вечера

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