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На сцене ДК Горького покажут легендарную рок-оперу «Иисус-Христос - суперзвезда»

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Постановка представлена театром «Рок-опера».

На сцене ДК Горького 22 апреля будет показано «на бис» произведение, не нуждающееся не только в рекламе, но зачастую даже и в представлении – знаменитая рок-опера «Иисус-Христос - суперзвезда».

Постановка спектакля осуществлена Санкт-Петербургским театром «Рок-опера». Премьера состоялась в феврале 1990 года в Петербурге.

«Иисус-Христос - суперзвезда» - одно из наиболее известных произведений жанра «рок-опера». Символично, что премьера спектакля практически совпала с тысячелетием Православной Церкви, а исполнитель роли Христа Владимир Дяденистов получил благословение на роль.

Рок-опера исполняется на русском языке в переводе Григория Кружкова и Марины Бородицкой. Сценическая редакция произведения отличается от традиционного прочтения рок-оперы, она ближе к Священному Писанию. Отчасти это обусловлено тем, что спектакль с самого начала выпускался под покровительством Православной Церкви, а отчасти и особенностью перевода, ведь несмотря на абсолютную эквиритмичность и большей частью совпадение русского и оригинального текстов, многие обороты в нем взяты из Евангелия почти дословно.

Родившийся из сочетания, казалось бы, несочетающихся жанров спектакль поражает силой воздействия — нередко молодые люди, посмотрев спектакль театра «Рок-опера», приходят в церковь. По воспоминаниям, посмотрев премьеру спектакля, один священнослужитель в восхищении проговорил, обращаясь к артистам: «Мы не можем заставить молодежь прийти в церковь, но вы можете вернуть им веру!»

 

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