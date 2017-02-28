В Петербурге открывается уникальная интерактивная выставка занимательных наук

В первый день весны в Петербурге откроется уникальный интерактивный проект для детей и их родителей - выставка «Биоэкспериментаниум». Проект привозят из Москвы создатели одного из первых в России музеев занимательных наук «Экспериментаниум».

«Всех детей интересует то, как устроены мы и все живое вокруг нас, но одно дело - узнавать это из книг и учебников, и совсем другое - изучать и исследовать с помощью занимательных интерактивных экспонатов и увлекательных экскурсий. Наша выставка посвящена биологии, здесь в игровой и занимательной форме вам просто и весело расскажут о важном и интересном», - говорит один из создателей музея Наталья Потапова.

«Биоэкспериментаниум» - это интерактивная площадка, где посетителям предстоит не только разглядывать экспонаты, но и выполнять множество действий — кричать, прыгать, бегать, кататься на велосипеде, удерживать равновесие и даже влезать в панцирь черепахи. А еще на выставке можно узнать, существуют ли русалки, зомби и вампиры. Вот только некоторые названия представленных экспонатов: «Сколько в тебе воды», «Лазерный ростомер», «Скелет на велосипеде», «Слушаем зубами», «Протоптица», «Температура животных», «Кричалка», «Зоны вкуса», «Мозг гения» и другие. Всего же на выставке их более 50.

В основе представленной экспозиции лежит идея обучения через игру (Edutainment). Здесь объектом большинства экспериментов и исследований является сам посетитель. Уникальный формат занимательной науки для всей семьи доказал – двоечников не бывает, бывают скучные формы обучения.

Где: АРТ-пространство «Конюшенная, 2», Конюшенная пл, 2

Когда: открытие 1 марта

Время работы выставки:

Понедельник - пятница - c 9:30 до 19:00 (касса работает до 18:00)

Суббота, воскресенье - с 10.00 до 20.00 (касса работает до 19:00)