Animal ДжаZ в Рождество подарят поклонникам акустический концерт

Лучшее в Петербурге

Кто быстрее - хаски или лайки: где вблизи Петербурга покататься на собачьих упряжках

Очаровательные «мишки» самоеды, всеми любимые красавцы хаски, якутские лайки - «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где пообщаться с добрейшими животными, получить восторг от скорости, а также сделать яркие фотографии.

Пряников и зрелищ: новогодние ярмарки в Петербурге

Выпить глинтвейна, прокатиться на коньках, отведать заморских кушаний, купить елочные украшения и подарки на Новый год - рассказываем, как зарядиться новогодним настроением и встретить праздник с улыбкой до ушей.

Новогодний Петербург: места для праздничных фотографий

С приближением Нового года Петербург становится еще более волшебным и праздничным. На улицах и площадях города появляется множество гирлянд и украшений, которые переносят горожан в сказку. "Санкт-Петербург.ру" выбрал десять красивых мест, где можно сделать новогодние фотографии и запечатлеть волшебные мгновения.