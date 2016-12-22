Animal ДжаZ в Рождество подарят поклонникам акустический концерт

В волшебный рождественский вечер, 7 января, Animal ДжаZ подарят поклонникам большой акустический концерт «Новогодняя акустика».
Animal ДжаZ — это не только жесткие гитарные рифы и электрическое звучание — их песни чувственны и лиричны, они полны переживаний и эмоций. Любой, кто хоть раз был на их концерте, подтвердит, что у группы есть своя, особенная, энергетика. Из концерта в концерт поклонники замирают при звуках любимых песен в акустическом исполнении, поют вместе с солистом, и проживают каждую песню вместе с группой.
Концерт состоится в петербургском клубе «Космонавт», начало в 22:00.