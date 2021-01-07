В Санкт-Петербурге в 20:00 начинается Петровский фестиваль огня

В Санкт-Петербурге сегодня, седьмого января объявлено, что в восемь часов вечера стартует Петровский фестиваль огня. Петровский фестиваль огня - это шоу, которое устраивают при помощи пиротехники, оно включает в себя представления с фейерверками и салютами, а также устраиваются представления с огнём. Шоу сможет посетить любой желающий, однако, посмотреть его можно будет исключительно онлайн.

Свои умения смогут показать специалист пиротехники из таких городов, как Екатеринбург, Кострома, Нижний Новгород, Москва и, соответственно, Санкт‑Петербург. Администрация Санкт-Петербурга анонсировала мероприятие на своём сайте, однако, добавили, что из-за эпидемиологической ситуации смотреть шоу можно будет только онлайн.

Посмотреть огненное шоу можно будет на сайте visit-petersburg.ru/ru/fest_fire .