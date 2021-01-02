«Холоп» стал самым кассовым фильмом 2020 года

В связи с пандемией в России, вызванной коронавирусной инфекцией, объем кассовых сборов в российских кинотеатрах сократился на 58,8%.

Самым кассовым фильмом в 2020 году стала картина режиссера Клима Шипенко «Холоп». Кинокартина была выпущена в 2019 году. Согласно данным Фонда кино, объем кассовых сборов пришелся на прошлый год (2,696 млрд из 3,072 млрд рублей).

Второе место в этом рейтинге занял фильм «Лед 2» режиссера Жоры Крыжовникова, собрав 1,469 млрд рублей на кассовых сборах. Картина Гая Ричи «Джентельмены» стала самой кассовой среди иностранных фильмов, собрав 1,224 млрд рублей.

Пятерку замыкают фильмы «Вторжение» Федора Бондарчука и «Довод» Кристофера Нолана. Они собрали 960,4 млн и 942,8 млн рублей соответственно.