Фонд кино назвал самые успешные фильмы российского проката

В Фонде кино определили список самых успешных кинокартин в прокате России за уже прошедший 2020 год.

Первая строчка рейтинга досталась комедийному сюжету режиссёра Клима Шипенко "Холоп". Милош Бикович исполнил в "Холопе" главную роль, пишут на сайте Фонда кино.

Кинофильм "Холоп" собрал свои основные просмотры в 2020 году, однако, вышел он ещё в позапрошлом 2019. Картина смогла собрать за 20-й год 2,7 миллиардов рублей из всех собранных 3,1. На комедию в кинотеатры в общей сложности пришли смотреть более 10 миллионов человек.

Фильм "Джентельмены" Гая Ричи стал самым кассовым за 2020 год в российском кинопрокате. Кинокартина собрала в общей сложности 1,2 миллиарда рублей. Около четырёх миллионов зрителей посмотрели "Джентельмены".

Третье место рейтинга забрала себе картина "Лед-2", режиссёр которой является Жора Крыжовников. Фильм, в котором в ролях Александр Петров и Аглая Тарасова, пришли посмотреть в кино 6 миллионов зрителей. Фильм собрал 1,5 миллиона рублей.

Также в пятёрке лучших заняли свои позиции "Вторжение" (Режиссёр Федор Бондарчук), картина собрала в кассе около 1 миллиарда рублей, пришли посмотреть её 3,4 миллиона зрителей) и "Довод" (режиссёр Кристофер Нолан), фильм в кассе получил 943 миллиона рублей, картину посмотрели 3,1 миллиона зрителей.