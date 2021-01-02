В Фонде кино определили список самых успешных кинокартин в прокате России за уже прошедший 2020 год.
Первая строчка рейтинга досталась комедийному сюжету режиссёра Клима Шипенко "Холоп". Милош Бикович исполнил в "Холопе" главную роль, пишут на сайте Фонда кино.
Кинофильм "Холоп" собрал свои основные просмотры в 2020 году, однако, вышел он ещё в позапрошлом 2019. Картина смогла собрать за 20-й год 2,7 миллиардов рублей из всех собранных 3,1. На комедию в кинотеатры в общей сложности пришли смотреть более 10 миллионов человек.
Фильм "Джентельмены" Гая Ричи стал самым кассовым за 2020 год в российском кинопрокате. Кинокартина собрала в общей сложности 1,2 миллиарда рублей. Около четырёх миллионов зрителей посмотрели "Джентельмены".
Третье место рейтинга забрала себе картина "Лед-2", режиссёр которой является Жора Крыжовников. Фильм, в котором в ролях Александр Петров и Аглая Тарасова, пришли посмотреть в кино 6 миллионов зрителей. Фильм собрал 1,5 миллиона рублей.
Также в пятёрке лучших заняли свои позиции "Вторжение" (Режиссёр Федор Бондарчук), картина собрала в кассе около 1 миллиарда рублей, пришли посмотреть её 3,4 миллиона зрителей) и "Довод" (режиссёр Кристофер Нолан), фильм в кассе получил 943 миллиона рублей, картину посмотрели 3,1 миллиона зрителей.
Фонд кино назвал самые успешные фильмы российского проката
© Фото: pixabay.com
Темы дня
- Петербуржцев предупредили о последствиях отказа от вакцинации
- Петербург находится в лидерах внутреннего туризма России
- В Петербурге за год появилось около 500 новых автобусов и троллейбусов
- Популярный блогер определил Петербург в рейтинг самых опасных городов России
- В Санкт-Петербурге вступили в законную силу "новогодние" коронавирусные ограничения
Клим Шипенко со своей работой "Холоп" возглавляет топ.
В Фонде кино определили список самых успешных кинокартин в прокате России за уже прошедший 2020 год.
Все новости рубрики
- «Холоп» стал самым кассовым фильмом 2020 годаСумма сборов составила 2,696 млрд из 3,072 млрд рублей.
- "Дом-2" переезжает на телеканал СТСТрансляция шоу на телеканале начнётся после последнего выпуска на ТНТ.
- Тайна закрытия телепроекта "Дом-2" будет раскрыта 23 декабряНедавно продюсеры объявили о закрытии шоу.
- Продюсеры Реалити-шоу "Дом-2" объявили о его закрытииОб этом проинформировал представитель канала ТНТ.
- 02 января 2021, 13:45
- Эксперты Сбербанка спрогнозировали курс доллара на 2021 годЕвропейская валюта будет постепенно снижаться до 70 рублей.
- 02 января 2021, 12:20
- Питерский автогонщик примет участие в ралли-марафоне "Дакар"Он успешно сдал тест на коронавирус и теперь готовится к марафону.
|
следующая
- Чемпионат России по плаванию будут смотреть онлайн зрителиВ Санкт-Петербурге не будет зрителей на трибунах.
- Банк «Санкт-Петербург» проведёт бесплатную онлайн-конференцию для предпринимателей – участников ВЭД, посвящённую валютному хеджированиюВебинар пройдёт 3 июня в 11:00. Участие бесплатное. Необходимо заранее зарегистрироваться.
- Актриса Алиса Фрейндлих, госпитализированная с COVID-19, находится в стабильно тяжелом состоянииУхудшений не наблюдается.
- На Петроградке эвакуатор "потерял" автомобиль по пути на штрафстоянкуАвтомобиль съехал на проезжую часть.
|
|
следующая
Лучшее в Петербурге
«Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея
Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.
«84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге
Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.
Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы
Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.
Как это сделанонаписать письмо
Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты
Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.
Проверено на себе
Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал
В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.