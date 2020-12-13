Чемпионат России по плаванию будут смотреть онлайн зрители

Сегодня в пресс-службе Всероссийской федерации плавания сделали заявление, что чемпионат России по плаванию на короткой воде пройдёт без зрителей на трибунах. Однако соревнования будут транслироваться онлайн, поэтому каждый сможет попасть на просмотр. Сам чемпионат будет проходить в городе Санкт-Петербург с 14 по 19 декабря.

Владимир Сальников, президент Всероссийской федерации плавания, рассказал, что сейчас организация соревнований зависит от эпидемиологической ситуации, поэтому, чтобы провести чемпионат в максимально безопасном режиме для всех, зрителей на трибунах не будет. Чемпионат будет транслироваться онлайн для всех желающих его посмотреть.



Напомним, недавно Санкт-Петербург.ру писал, что на футбольные матчи будут пускать болельщиков только в количестве около 1700 человек.