Центр Санкт-Петербурга будет во тьме

В Санкт-Петербурге ожидается световое шоу, оно пройдёт в честь дня Эрмитажа, в городе пройдут его репетиции.
Даты запланированы на:
-5 декабря с 16:00 до 22:15 и с 23:00 до 2 часов ночи
-6 декабря с 16:00 до 22:15
А также были опубликованы районы, в которых произойдёт отключение света:
-Дворцовая набережная: от Дворцового проезда до набережной Зимней канавки
-Дворцовая площадь: на улице Миллионной от на набережной Зимней канавки до Дворцовой площади
-Невский проспект (чётная сторона): от Адмиралтейского проезда до набережной канала Грибоедова
-сад Зимнего дворца: участок Адмиралтейского проспекта, Дворцовый проезд,
-Большая Морская улица: от Невского проспекта до арки Главного штаба
-набережная Мойки: от Невского проспекта в сторону Певческого моста
Однако шоу нельзя будет смотреть в живую, потому что обстановка из-за пандемии в городе тяжёлая и напряжённая.