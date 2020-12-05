Центр Санкт-Петербурга будет во тьме

В Санкт-Петербурге ожидается световое шоу, оно пройдёт в честь дня Эрмитажа, в городе пройдут его репетиции.

Даты запланированы на:

-5 декабря с 16:00 до 22:15 и с 23:00 до 2 часов ночи

-6 декабря с 16:00 до 22:15

А также были опубликованы районы, в которых произойдёт отключение света:

-Дворцовая набережная: от Дворцового проезда до набережной Зимней канавки

-Дворцовая площадь: на улице Миллионной от на набережной Зимней канавки до Дворцовой площади

-Невский проспект (чётная сторона): от Адмиралтейского проезда до набережной канала Грибоедова

-сад Зимнего дворца: участок Адмиралтейского проспекта, Дворцовый проезд,

-Большая Морская улица: от Невского проспекта до арки Главного штаба

-набережная Мойки: от Невского проспекта в сторону Певческого моста

Однако шоу нельзя будет смотреть в живую, потому что обстановка из-за пандемии в городе тяжёлая и напряжённая.