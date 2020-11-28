Баста позвал петербуржцев на свой концерт в Ледовом дворце

Знаменитый рэпер Баста (настоящее имя Василий Вакуленко) позвал жителей Санкт-Петербурга на свой новый концерт, который состоится в субботу, 28 ноября, в 19:00 в Ледовом дворце.

Приглашение на свой концерт рэпер опубликовал в Twitter-аккаунте лейбла Gazgolder. Владельцем данного лейбла является сам Баста.

«Питер! Спасибо всем, кто был первом на концерте, за эту долгожданную встречу! Спасибо за понимание и соблюдение правил безопасности. Встречаемся в «Ледовом» в субботу! День 2. Начало в 19:00», — написал в твиттере Василий Вакуленко.

Ранее, вечером, 27 ноября, в пятницу, уже состоялся один из концертов Басты, который прошел в Ледовом дворце.