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Полумарафон «Золотое кольцо» пройдет в Ярославле 2 сентября

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© Фото: Пресс-служба ярославского полумарафона «Золотое кольцо»

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Более семи тысяч человек пробегут по живописной трассе, расположенной на берегу Волги.

Традиционный полумарафон «Золотое кольцо» состоится в Ярославле 2 сентября. В этом году на старт выйдет более 7 тыс. участников. Маршрут проходит вдоль набережной Волги через основные достопримечательности: Стрелку, храм Михаила Архангела, Демидовский сквер и Ильинскую церковь.

Сама трасса сертифицирована по стандартам международных организаций AIMS и пролегает в зоне ЮНЕСКО, что делает забег не только спортивным, но и культурно-познавательным. Для болельщиков организуют интерактивные зоны и мастер-классы. 

В течение всего праздника на сцене будет проходить концертная программа. Одной из главных звезд праздника станет известная телеведущая Тина Канделаки. Она не только появится на сцене, но и побежит вместе с участниками.

Где: Ярославль, парк Стрелка

Когда: 2 сентября

Дистанции и стоимость:

– 300 м (детский старт). Стоимость: 400 рублей

– 3 км. Стоимость: 800 рублей

– 10 км. Стоимость: 1200 рублей

– 21.1 км. Стоимость: 1500 рублей

– Эстафетная гонка 2 x 10,550 км. Стоимость: 2400 рублей

– Эстафетная гонка 4 x 5,275 км. Стоимость: 4800 рублей.

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