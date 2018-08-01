Полумарафон «Золотое кольцо» пройдет в Ярославле 2 сентября

Традиционный полумарафон «Золотое кольцо» состоится в Ярославле 2 сентября. В этом году на старт выйдет более 7 тыс. участников. Маршрут проходит вдоль набережной Волги через основные достопримечательности: Стрелку, храм Михаила Архангела, Демидовский сквер и Ильинскую церковь.

Сама трасса сертифицирована по стандартам международных организаций AIMS и пролегает в зоне ЮНЕСКО, что делает забег не только спортивным, но и культурно-познавательным. Для болельщиков организуют интерактивные зоны и мастер-классы.

В течение всего праздника на сцене будет проходить концертная программа. Одной из главных звезд праздника станет известная телеведущая Тина Канделаки. Она не только появится на сцене, но и побежит вместе с участниками.

Где: Ярославль, парк Стрелка

Когда: 2 сентября

Дистанции и стоимость:

– 300 м (детский старт). Стоимость: 400 рублей

– 3 км. Стоимость: 800 рублей

– 10 км. Стоимость: 1200 рублей

– 21.1 км. Стоимость: 1500 рублей

– Эстафетная гонка 2 x 10,550 км. Стоимость: 2400 рублей

– Эстафетная гонка 4 x 5,275 км. Стоимость: 4800 рублей.