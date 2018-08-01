Полумарафон «Золотое кольцо» пройдет в Ярославле 2 сентября

Традиционный полумарафон «Золотое кольцо» состоится в Ярославле 2 сентября. В этом году на старт выйдет более 7 тыс. участников. Маршрут проходит вдоль набережной Волги через основные достопримечательности: Стрелку, храм Михаила Архангела, Демидовский сквер и Ильинскую церковь.
Сама трасса сертифицирована по стандартам международных организаций AIMS и пролегает в зоне ЮНЕСКО, что делает забег не только спортивным, но и культурно-познавательным. Для болельщиков организуют интерактивные зоны и мастер-классы.
В течение всего праздника на сцене будет проходить концертная программа. Одной из главных звезд праздника станет известная телеведущая Тина Канделаки. Она не только появится на сцене, но и побежит вместе с участниками.
Где: Ярославль, парк Стрелка
Когда: 2 сентября
Дистанции и стоимость:
– 300 м (детский старт). Стоимость: 400 рублей
– 3 км. Стоимость: 800 рублей
– 10 км. Стоимость: 1200 рублей
– 21.1 км. Стоимость: 1500 рублей
– Эстафетная гонка 2 x 10,550 км. Стоимость: 2400 рублей
– Эстафетная гонка 4 x 5,275 км. Стоимость: 4800 рублей.