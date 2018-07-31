Сергей Лазарев выступит на фестивале «Будь с Городом!» 5 августа

Уже в это воскресенье, 5 августа, на Дворцовой площади состоится общегородской культурный проект «Будь с Городом!», где выступит поп-певец и телеведущий Сергей Лазарев. В концерте примут участие Дунаевский Orchestra, In2nation, Build Your House Underground, Сестра Петра.

Ежегодно фестиваль «Будь с Городом!» посещают порядка 50 тыс. петербуржцев. Программа праздника предусматривает не только концерт – можно принять участие в городском экшен-квесте «Петербургские благотворители», посмотреть выставку-презентацию благотворительных фондов и волонтерских организаций, поучаствовать в мастер-классах.

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Вход на мероприятие будет свободным. Программа начнется в 15:00, начало концерта в 18:00. Проект «Будь с Городом!» призван объединить петербуржцев в стремлении делать мир лучше: здесь каждый сможет помочь общему, доброму делу и получить море положительных эмоций.