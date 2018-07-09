«Битва на Неве»: в Петропавловской крепости пройдет фестиваль рыцарского Средневековья

На территории Петропавловской крепости 21 и 22 июля пройдет исторический фестиваль рыцарского Средневековья «Битва на Неве». В течение двух дней у жителей и гостей города будет возможность совершенно бесплатно окунуться в атмосферу рыцарских конных турниров XV века с традиционными шоу, ярмаркой и ремесленными интерактивами.

Cостоится командный турнир по историческому средневековому бою, в котором примут участие сильнейшие клубы страны, зарубежья и представители национальной сборной в статусе мировых чемпионов по результатам международного чемпионата «Битва Наций».

Чемпионат по историческому средневековому бою «Битва Наций» проходил в Риме с 3 по 6 мая в рамках культурного проекта «Русские Сезоны» в Италии. За титул чемпионов в течение четырех дней сражались представители более 30 стран в 17 номинациях. Сборная из России одержала ряд сокрушительных побед в 14 номинациях и стала безусловным лидером в общем медальном зачете.

Где: территория Петропавловской крепости

Когда: 21 и 22 июля

Сколько: бесплатно