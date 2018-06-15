  • 16 Июнь 2018
USD 10.06.2018 62.3431 -0.3249
USD ММВБ 00:05 63.1902  
EUR 10.06.2018 73.3654 -0.4262
EUR ММВБ 00:05 73.3291  
Нефть($) 15.06.2018 73.25 3.54
Нефть(p) 15.06.2018 4566.63 +198.04

Фестиваль пионов пройдет в Петербурге 24 июня

Автор:


© Фото: Пресс-служба Ботанического сада
    следующая

    Темы дня

    С 21 по 23 июня в Ботаническом саду будет проходить выставка пионов.

    Ежегодный фестиваль Ботанического сада «Пионы Северной столицы» представляет любимые цветы петербуржцев во всем многообразии. Эффектные растения можно увидеть в павильоне «Зеленый домик» с 21 по 23 июня в рамках выставки. 

    В воскресенье, 24 июня, мероприятие завершит фестиваль пионов. Посетители смогут попасть на тематические мастер-классы, прогуляться по оранжереям Тропического маршрута и поучаствовать в ботаническом квесте по Парку-дендрарию.

    Где: Ботанический сад

    Когда: выставка с 21 по 23 июня, фестиваль - 24 июня

    Сколько: 200 рублей за выставку, 400 рублей за фестиваль



    Источник: https://kudago.com/spb/event/vyistavka-pionyi-severnoj-stolitsyi

    Все новости рубрики
      следующая
      следующая
      Все новости
      Афиша
      YouDo в Санкт-Петербурге
      Репетиторы Санкт-Петербурга

      Лучшее в Петербурге

      Футбольное сумасшествие: где в Петербурге найти праздник ЧМ-2018 или сбежать подальше от него

      Портал «Санкт-Петербург.ру» собрал лучшие мероприятия, где можно не только погрузиться в мундиаль с головой, но и просто весело провести время, а также места, куда вы можете уехать от толпы, шума и суеты.

      читать далее →

      ЧМ-2018 уже близко: топ-5 лучших спортивных баров в Петербурге

      Тысячи болельщиков приедут в Петербург, чтобы и себя показать, и футбол посмотреть. Портал «Санкт-Петербург» выбрал наиболее интересные спортивные бары, где можно найти единомышленников и попить хорошего пива.

      читать далее →

      Шалом алейхем: топ-5 еврейских ресторанов в Петербурге

      Хумус, бульон с креплах, форшмак и фалафель – погрузитесь в мир удивительной еврейской кухни вместе с порталом «Санкт-Петербург.ру».

      читать далее →

      Как это сделано

      написать письмо

      Праздник к нам приходит: как изменится жизнь в Петербурге во время ЧМ-2018 с массой запретов

      Шашлыки, фейерверки, беспилотники и проезд на Крестовский остров – «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, что запретят в Северной столице из-за крупнейшего футбольного турнира.

      все письма →
      прочитать письмо →

      Проверено на себе

      «Чартерный» терминал глазами болельщика: как Пулково-2 примет футбольных фанатов на ЧМ-2018

      «Санкт-Петербург.ру» проверил готовность прошедшего реконструкцию терминала к приему футбольных фанатов.

      читать далее →

      Пресс-релизы

      14.06.18
      Где заказать деревянный дом в Санкт-Петербурге?
      13.06.18
      Ценовой агрегатор – лучший помощник онлайн-шопинга!
      13.06.18
      Как выбрать и купить качественный матрас в Санкт-Петербурге
      13.06.18
      Tkeycoin: новое будущее для бизнеса
      09.06.18
      Государство и бизнес видят потенциал в обязательной цифровой маркировке для решения проблемы нелегальной торговли
      09.06.18
      Неочевидные трудности жителей Санкт-Петербурга: вынос мусора после ремонта
      09.06.18
      Проект переустройства квартиры: что важно знать?
      05.06.18
      Пять вещей, которые можно сделать в центре Петербурга за полтора часа

      сделано в spbnews

      © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
      Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
      Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram