Фестиваль пионов пройдет в Петербурге 24 июня

Ежегодный фестиваль Ботанического сада «Пионы Северной столицы» представляет любимые цветы петербуржцев во всем многообразии. Эффектные растения можно увидеть в павильоне «Зеленый домик» с 21 по 23 июня в рамках выставки.

В воскресенье, 24 июня, мероприятие завершит фестиваль пионов. Посетители смогут попасть на тематические мастер-классы, прогуляться по оранжереям Тропического маршрута и поучаствовать в ботаническом квесте по Парку-дендрарию.

Где: Ботанический сад

Когда: выставка с 21 по 23 июня, фестиваль - 24 июня

Сколько: 200 рублей за выставку, 400 рублей за фестиваль