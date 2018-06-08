Основатель Linkin Park выступит в Петербурге с сольным концертом

Один из основателей группы Linkin Park Майк Шинода 31 августа выступит в петербургском клубе А2. Знаменитый музыкант представит свои новые песни из альбома Post Traumatic и старые хиты Linkin Park.
«Это путешествие из мира тьмы и скорби, именно из него, а не наоборот», – говорил Шинода, презентуя пластинку.
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Летом 2017 года вокалист и лидер Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой. После смерти друга Шинода впал в депрессию, выйти из которой смог, записав новый альбом. Работая над пластинкой, музыкант вдохновлялся хип-хопом и музыкой культовых артистов 80-х – Фила Коллинза и Питера Гэбриела.
Ранее с гастролями в Петербурге побывала группа Hollywood Vampiries во главе с Джонни Деппом и Элисом Купером. До концерта знаменитый актер прокатился по рекам и каналам Северной Венеции. Через несколько дней в город на Неве с заключительным турне в карьере прибыл Оззи Осборн.
Где: А2 – проспект Медиков, 3
Когда: 31 августа в 20:00