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Основатель Linkin Park выступит в Петербурге с сольным концертом

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© Фото: Instagram / @m_shinoda

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Майк Шинода представит петербуржцам альбом Post Traumatic 31 августа.

Один из основателей группы Linkin Park Майк Шинода 31 августа выступит в петербургском клубе А2. Знаменитый музыкант представит свои новые песни из альбома Post Traumatic и старые хиты Linkin Park.

«Это путешествие из мира тьмы и скорби, именно из него, а не наоборот», – говорил Шинода, презентуя пластинку.

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Летом 2017 года вокалист и лидер Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой. После смерти друга Шинода впал в депрессию, выйти из которой смог, записав новый альбом. Работая над пластинкой, музыкант вдохновлялся хип-хопом и музыкой культовых артистов 80-х – Фила Коллинза и Питера Гэбриела.

Ранее с гастролями в Петербурге побывала группа Hollywood Vampiries во главе с Джонни Деппом и Элисом Купером. До концерта знаменитый актер прокатился по рекам и каналам Северной Венеции. Через несколько дней в город на Неве с заключительным турне в карьере прибыл Оззи Осборн.

Где: А2 – проспект Медиков, 3

Когда: 31 августа в 20:00

Релиз сольного альбома Шиноды Post Traumatic (в переводе с английского языка "Посттравматический") состоится 15 июня. Работая над пластинкой, музыкант вдохновлялся хип-хопом и музыкой культовых артистов 1980-х годов: Фил Коллинз, Питер Гэбриел и Tears For Fears. Поклонники Linkin Park высоко оценили уже опубликованные песни Running From My Shadow, Watching As I Fall и Place To Start.

Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/kultura/5276464

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