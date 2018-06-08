Легендарный музыкант Ник Кейв выступит в Северной столице 25 июля

Австралийский рок-музыкант, поэт, писатель и композитор Ник Кейв выступит в городе на Неве 25 июля в клубе А2. Группа Nick Cave & The Bad Seeds уже забронировала номера в одном из пятизвездочных отелей Петербурга.

«К российским поклонникам и нашей стране в целом у Кейва сложилось особенно трепетное отношение. Его отец, будучи учителем литературы, с детства воспитывал мальчика на трудах русских писателей и поэтов, оказавших в последующем огромное влияние на его творчество», – цитирует организаторов концерта телеканал «78».

Северную столицу Кейв посетит в рамках европейского тура. Публика услышит живое исполнение рок-альбома Skeleton Tree, записанного при печальных обстоятельствах. В 2016 году 15-летний сын Кейва Артур сорвался со скалы.

Ранее с гастролями в Петербурге побывала группа Hollywood Vampiries во главе с Джонни Деппом и Элисом Купером. До концерта знаменитый актер прокатился по рекам и каналам Северной Венеции. Через несколько дней в город на Неве с заключительным турне в карьере прибыл Оззи Осборн.

Где: клуб А2 – проспект Медиков, 3

Когда: 25 июля в 20:00

Сколько: от 4 тыс. рублей