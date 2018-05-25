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Вадим Каминский и Русская роговая капелла дадут ночной концерт в метро 26 мая

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© Фото: Instagram / @metro178

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Музыканты начнут играть ровно в 01:00, за полчаса до начала концерта станцию закроют, чтобы подготовить ее к выступлению.

В ночь с 25 на 26 мая на станции метро «Адмиралтейская» пройдет бесплатный концерт Русской роговой капеллы и виолончелиста Вадима Каминского. Выступление музыкантов запланировано на 01:00 по мск. За полчаса до начала бесплатного концерта, приуроченного ко Дню города, станцию закроют, чтобы подготовить ее к выступлению.

Каминский выступает в метро не в первый раз. В мае 2016 года симфонический оркестр во главе с музыкантом выступил на станции метро «Спортивная» во время работы ночного поезда-челнока, перевозящего пассажиров между «Адмиралтейской» и «Спортивной». Такой челнок запускается в Петербурге ежегодно на период навигации.

Ранее стало известно, что в День города с 26 на 27 мая петербургское метро будет работать без перерыва. Праздничная программа мероприятий стартует в городе на Неве в субботу. В 21:00 в самом сердце Петербурга пройдет знаменитая «Классика на Дворцовой». В 23:30 программу продолжит свето-музыкальное шоу «Поющие мосты».

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На следующий день горожане и гости города смогут увидеть «Цирковое шествие» и «Парад барабанщиков», самостоятельно принять участие в велопараде. Завершится День города праздничным салютом в 23:00.

Несколько часов стало известно, что лидер легендарной петербургской группы «Аквариум» Борис Гребенщиков даст бесплатный концерт на Невском проспекте у Екатерининского сада 26 мая в 13:00.

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