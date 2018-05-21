Международный фестиваль цветов пройдет в Петербурге 11-12 июня

В понедельник-вторник, 11-12 июня, в Петербурге состоится международный фестиваль цветов. Все начнется с праздничного шествия «Парад цветов», которое стартует от площади Островского, пройдет по Невскому проспекту и финиширует на Дворцовой площади.

В красочном шествии примут участие модели в цветочных костюмах, платформы, ретро автомобили и конные экипажи, декорированные цветами. На платформах расположатся оформленные цветами объемные декорации и гигантские флористические композиции. Совершив «круг почета» на Дворцовой площади, объекты «Парада Цветов» займут свои позиции и станут экспонатами выставки.

После этого на большой сцене у Эрмитажа состоится официальная церемония открытия, пройдет обширная конкурсная программа под символическим названием «Шоу Цветов». Зрелищные конкурсы включат в себя множество различных номинаций: конкурс на лучший букет, лучшую цветочную прическу, лучший цветочный костюм, лучшее оформление блюда и т.д.

Читайте также:

«Классика на Дворцовой» пройдет в Петербурге 26 мая

Накануне в рамках фестиваля пройдет интерактивная программа в зоне монтажа на площади Островского. Зрители смогут увидеть весь процесс подготовки и принять участие в мастер-классах от ведущих флористов мира. После окончания конкурсной части начнется большой гала-концерт «Бал Цветов», будут подведены итоги конкурсов и награждены победители по каждой номинации.

Во второй день, 12 июня, программа фестиваля продолжится концертом на главной сценической площадке, во время которого будут подведены итоги и награждены победители. Жители и гости города смогут посетить цветочную выставку и сфотографироваться на фоне удивительных композиций из цветов.

У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.