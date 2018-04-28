В Петербурге проведут благотворительную акцию «Красная гвоздика»

C 22 апреля до 22 июня в 67 регионах России, включая Петербург, пройдет благотворительная акция «Красная гвоздика». Фонд «Память поколений» вместе с общественным движением «Волонтеры Победы» предлагают собрать средства на адресную помощь ветеранам.

Поучаствовать в акции может каждый, купив значок в виде красной гвоздики у добровольцев в скверах, парках и на самых многолюдных улицах. В День Победы, 9 мая, пожертвовать деньги и получить значок можно будет во время шествия «Бессмертного полка» в специальных пунктах.

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«Мемориальные акции привязаны к памятным датам, но память поколений не имеет границ: она существует до тех пор, пока среди нас есть герои и те, кто готов помогать им», – сказала исполнительный директор благотворительного фонда «Память поколений» Катерина Круглова.

Ранее стало известно, что власти Петербурга приобретут социальное жилье на 9 млрд рублей. Квартиры достанутся ветеранам ВОВ, детям-сиротам, многодетным семьям и жителям расселяемых коммуналок.