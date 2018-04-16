Из любви к искусству: что будет на акции «Библионочь» в Петербурге

«Библионочь» – это ежегодный фестиваль чтения, который проходит в апреле по всей России. В эту ночь библиотеки, книжные магазины, литературные музеи и арт-пространства расширяют время и формат своей работы.

Впервые акция была инициирована в 2012 самим библиотечным сообществом и Ассоциацией менеджеров культуры (АМК). Уже через два года ее поддержали более двух тыс. площадок по всей стране. В этом году «Библионочь» пройдет в седьмой раз, тема фестиваля – «Магия книги».

Большое книжное путешествие «Книгомания»

Библиотеки, последовав примеру музеев, решили перенять опыт и стали организовывать «Вечер в библиотеке», «Сумерки в библиотеке», «Библионочь».

В этот волшебный вечер библиотека № 6 возвращает любовь к бумажной книге. Гостей библиотеки ждет много интересных событий «вокруг» и «внутри» книги. Вечер начнется с книжного аукциона, затем гости отправятся в «Путешествие к истокам письменности».

Погружение в мир букв обязательно случится на мастер-классе по каллиграфии, а главным событием вечера станет театрализованная импровизация на тему любимых книг. Также все желающие смогут поучаствовать в акции «Книга вслепую».

Где: Библиотека №6 – Автовская улица, 32

Когда: 20 апреля с 17:00 до 21:00

Сколько: бесплатно

Библионочь «Алиса в театральном закулисье»

В этом году библиотека превратится в театральное закулисье, где можно неожиданно встретить знакомых и любимых героев книг и спектаклей, познакомится с театральными традициями.

Гости библиотеки смогут принять участие в разнообразных викторинах, конкурсах, разгадывании кроссвордов, ответы к которым нужно будет искать в книгах. Различные мастер-классы помогут проявить свои творческие способности.

Выступления детских театральных коллективов театра-студии «Александрино» и театральной студии «Вдохновение» подростково-молодежного клуба «Нарвская застава» добавят театральному закулисью капельку настоящего волшебства. Все желающие смогут сделать фото на память в «Театральной ФотоБудке».

Где: Центральная детская библиотека Кировского района – проспект Ветеранов, 76

Когда: 20 апреля с 17:00 до 21:00

Сколько: бесплатно

Фото: кадр из мультфильма «Алиса в стране чудес»

Библионочь Bibliocity

17:00–18:00 – презентация проекта «Ленинградская история». Презентация selfmade-видео «История Наташи Н.», посвященного истории неизвестной девушки из Ленинграда.

18:00–19:30 – выставка «В ритме города». Молодые художницы Елена Сечень, Екатерина Колесникова, Елена Рашковская, Мария Пикалева, Софья Гайдук представят зарисовки и гравюры Петербурга.

19:00–20:00 – мастер-класс по открытке «Писатель из Петербурга». В Детской комнате будет работать настоящая почта, где гости сделают авторскую открытку с портретом любимого писателя или поэта, живущего в Петербурге.

20:00–21:00 – литературный аукцион «Маяковский-88». Литературный аукцион, посвященный жизни и творчеству Владимира Владимировича Маяковского и построенный по принципу знаменитой программы «Своя игра».

21:00–22:30 – концерт этнической музыки группы «МинДаль».

Библионочь завершится сладкими колыбельными и музыкальными сказками, вдохновленными природой и лесными легендами.

Где: Библиотека имени Грибоедова – Садовая улица, 33

Когда: 20 апреля с 17:00

Сколько: бесплатно

Библионочь «Чудовище Франкенштейна»

В 18:00 в Центре британской книги начнется программа, посвященная одному из самых известных кинозлодеев всех времен, включая советский период, – Франкенштейну.

«Ужасную» программу откроет лекция «Страх в английской культуре: чем пугают детей и кого пугают дети?». Разговор пойдет о жутком в детских и подростковых жанрах и о том, как детское становится категорией ужасного во взрослой литературе.

В 20:00 тему продолжит разговорный клуб на английском языке на данную тему, а ближе к ночи, в 22:00, состоится показ одной из киноверсий «Франкенштейна».

Где: Центр британской книги – 7-я Красноармейская, 30

Когда: 20 апреля с 18:00

Сколько: бесплатно



Фото: Pixabay / CC0 Creative Commons

Библионочь «Ретромания»

18:00 – выставка коллажей «Вырезая прошлое», выставка фотографий «И весь этот джаз», однодневная выставка «В ритме фокстрота» (уникальные платья 1940-х годов).

18:00–19:00 и 20:30–21:00 – мастер-класс «Оригами-наряд в стиле ретро», игра в забытые и практически утраченные настольные игры, в которые играли сто лет назад.

19:00 – показ мод «Меняется жизнь – меняется мода» (эволюция женского костюма с 1930-х по 1960-е годы), показ фильма «Забавная мордашка» с Одри Хепберн.

19:30 – демонстрационный мастер-класс, посвященный макияжу в стиле 1940-х и 1950-х годов.

20:00 – показ мод «Ожившие страницы журналов мод 1950 года». Также запланирована лекция о появлении стиля new look и его воплощении в направлении pret-a-porte в послевоенное время в Европе.

21:00 – показ отрывка из спектакля по мотивам пьесы М. Булгакова «Ателье» с участием актеров Санкт-Петербургского театра глухих.

22:00 – джазовый концерт.

Где: Библиотека имени Тимирязева – улица Шкапина, 6

Когда: 20 апреля с 18:00

Сколько: бесплатно

Библионочь «Планета Маленького принца»

«Все мы родом из детства, словно из какой-нибудь страны», – так считал один из самых удивительных людей – мечтатель, летчик, писатель Антуан де Сент-Экзюпери.

Библиотека предлагает своим гостям совершить путешествие по волшебному миру Маленького принца, создать свою розу или даже целую планету, увидеть настоящий калейдоскоп и россыпь созвездий.

В этот вечер гости смогут познакомиться с жизнью и творчеством французского писателя А. де Сент-Экзюпери, насладиться концертным исполнением музыки того времени, поучаствовать в различных мастер-классах, пройти космический квест, а также окунуться в события сказки-притчи известного автора.

Где: библиотека имени Лермонтова – Литейный проспект, 17/19

Когда: 20 апреля с 18:00

Сколько: бесплатно

Pixabay / CC0 Creative Commons

Библионочь «Ночь в СССР»

18:30−19:30 − химическое шоу «Удивительные и яркие опыты»;

19:30−20:30 − лекция «Авария на Чернобыльской АЭС. Факты и мифы», которую прочитает преподаватель технологического института Артем Тарасов;

в 19:00 начнется викторина «Про СССР»;

20:30−21:00 − концерт «Популярные романсы советского периода».

В течение вечера гостей ждет интересная программа Латиноамериканского центра им. У. Чавеса «СССР и страны Латинской Америки». Кроме того, будет работать выставка «Узники советской цензуры» (издания, запрещенные в СССР).

Где: Библиотека «Измайловская» – Измайловский проспект, 18

Когда: 20 апреля с 18:00 до 21:00

Сколько: бесплатно

Библионочь «Магия театра»

В библиотеку на Типанова снова возвращается «Библионочь»! И в этом году она будет посвящена волшебному миру театра. Гостей мероприятия ожидает спектакль «Цветные сны» по одноименной драматической трилогии А. Петросяна.

Зрители столкнутся с легкой нереальностью происходящего и трагизмом, а также изменениями в характерах и внутренних устремлениях персонажей.

Каждому посетителю будет предложено помериться силами с противником в баттле «Весь мир – театр». Кроме того, все желающие смогут раскрыть свой актерский потенциал, приняв участие в библиопробах «Быть или не быть».

Победители этих двух конкурсов станут счастливыми обладателями билетов в театр! Также в рамках мероприятия пройдет мастер-класс, на котором гостям представится возможность постичь азы актерского ремесла. Мероприятие проходит при поддержке «Театра Дождей».

Где: Библиотека № 1 – улица Типанова, 29

Когда: 21 апреля с 18:00

Сколько: бесплатно

Фото: пресс-служба «Театра Дождей»

Встреча «Однажды на Диске: Terry Pratchett Night»

28 апреля исполнилось бы 70 лет королю сатирического фэнтези сэру Тэрри Пратчетту. Стоп-стоп! Почему в прошедшем времени? И пусть уже дядюшка Тэрри играет в кости с самой Смертью, но для нас он живее живых.

Примите участие в незабываемом путешествии по Плоскому миру. Только в один вечер на Петроградской стороне вы сможете поколдовать с ведьмами из Ланкра, устроить фотосет со стражей Анк-Морпорка, пройти квест от великой и ужасной Смерти, а также сыграть в настольные игры с пройдохой Мойстом и волшебником Ринсвиндом.

Где: Библиотека № 1 – Каменноостровский проспект, 36/73

Когда: 21 апреля с 17:00

Сколько: бесплатно

Литературное путешествие «Город, где сбываются мечты»

Как известно, Петербург всегда притягивал своими мистическими легендами и тайнами. Даже само основание Петербурга овеяно мистикой и тайнами.

Местных жителей пугало основание города на болотах, так как здесь находились капища и захоронения. Однако, Петербург рос, а вместе с ним росло и количество связанных с ним тайн, загадок и легенд.

Участников ожидает литературное путешествие в самый загадочный и мистический город России. Гости поучаствуют в увлекательных играх, интереснейших викторинах, которые помогут раскрыть тайны и загадки этого чудесного города.

Где: Библиотека № 3 имени Ольги Берггольц – улица Седова, 21

Когда: 20 апреля с 19:00

Сколько: бесплатно

vk.com/mysticspb