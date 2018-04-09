В Петербурге 13 апреля пройдет Замурчательная Кототерапия

В пятницу, 13 апреля, в Петербурге пройдет III Общегородская Замурчательная Кототерапия. Это мероприятие для тех, кто в суете будних дней мечтает расслабиться, снять стресс и получить удовольствие от успокаивающего мурлыкания.

Для тех, кто хочет узнать, как сделать так, чтобы кошка стала лекарем и приносила пользу. О фелинотерапии (кототерапии), как методе лечения и профилактике заболеваний, расскажет зоопсихолог и арт-терапевт Ксения Кутузова.

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После лекции каждый желающий сможет пообщаться с жителями кошачьей республики и нарисовать мурлык. В процессе занятия, каждый сможет почувствовать себя свободным художником. При помощи цветных карандашей, фломастеров, акварели, восковых мелков и бумаги можно будет отобразить удивительный кошачий мир.

Что: Кототерапия для всех желающих

Где: Республика котов – Литейный проспект, 60

Когда: 13 апреля в 19:00

Сколько: donation (рекомендованный взнос 300 рублей)