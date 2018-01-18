В Петербурге проведут Киберфест

С 2 по 12 февраля в петербургской Академии Штиглица пройдет Киберфест – один из крупнейших международных фестивалей медиаискусства. По словам организаторов, мероприятие способствует появлению новых форм взаимодействия искусства и высоких технологий, развивая профессиональные связи между художниками, кураторами, инженерами и программистами по всему миру.

Основной проект фестиваля носит название «Прогноз погоды: цифровая облачность». Наблюдая за развитием облачных технологий и адаптируя открытия в сфере науки к творческому процессу, 80 авторов из 10 стран мира предлагают петербургской публике свой собственный «прогноз погоды».

«Мы предлагаем отнестись к переменам в области цифровых технологий, которые стали частью нашей жизни, как к переменам погоды. Это то, что влияет на нашу повседневность самым прямым образом и над чем у нас нет контроля», – сказала куратор фестиваля Елена Губанова

Почетными участниками Киберфеста станут: призеры престижной международной премии The Lumen Prize, Международное общество искусств, наук и технологий «Леонардо», итальянский междисциплинарный художник Марко Нерео Ротелли, флагман российского сайнсарта «Куда бегут собаки» и многие другие.