Куда отправиться за впечатлениями на Старый Новый год в Петербурге

Этно-фестиваль «Большие Святочные Гулянья»

Этно-фестиваль «Большие Святочные Гулянья» – развеселые святки с песнями и колядками! Сегодня традиция святочных гуляний немного забылась, но на Руси колядовать любили и умели все, от мала до велика. По улицам ходили ряженые, устраивались игры и шуточные состязания. Принять участие в святочных гуляниях можно и сегодня. 13 января присоединяйтесь к этно-фестивалю в деревне Ложголово.

На фестивале планируются мастер-классы по различным народным ремеслам и дегустация деревенских блюд, которые после прогулки покажутся ещё более вкусными. Не обойдется и без смотра талантов. Перед гостями выступят местные фольклорные ансамбли, которые напомнят о традиции празднования святочных гуляний.

Участие в фестивале в качестве гостя бесплатное, но необходимо зарегистрироваться, и заполнить специальную форму в официальной группе.

Где: деревня Ложголово

Когда: 13 января с 12:00 до 18:00

Сколько: бесплатно

Фото: vk.com/russian_holiday

Концерт группы Anacondaz

Уже в третий раз астраханские пересмешники из бодрой группы Anacondaz пользуются постновогодней апатией уставших от бесконечного отдыха сограждан для того, чтобы основательно встряхнуть и развеселить всех – и приглашают всех желающих на свой уже ставшим традиционным Pauzern-карнавал.

На этом вечере участники группы предстанут перед публикой в причудливых образах и сыграют специальную концертную программу, состоящую не только из всех своих самых любимых песен, но и из множества специально подобранных праздничных сюрпризов. Чтобы было еще веселее, тоже приходите в Aurora Concert Hall в костюмах.

Группа «ВКонтакте»



Где: Aurora Concert Hall – Пироговская набережная, д. 5-2

Когда: 13 января, начало в 20:00

Сколько: от 1000 рублей

Фото: SergeyZima.ru

Выставка орхидей и бромелий «Осколки радуги»

Среди петербуржской зимы наступит настоящее тропическое лето, полное ярких красок! Орхидеи самого разнообразного облика украсят комплекс Большой пальмовой оранжереи, на площади более 1000 квадратных метров. Яркие цветочные композиции из сортовых орхидей создадут праздничную атмосферу, а редкие природные виды удивят даже знатоков! Впервые посетители смогут увидеть голубую ванду и ринхостилис гигантский – подарки принцессы Тайланда.

Выставка познакомит всех жителей и гостей города с особо интересными и редкими представителями семейств Орхидные и Бромелиевые, которые содержатся в фондовых оранжереях Сада и в обычное время не доступны для взгляда посетителей.

Орхидеи заслуженно считаются самыми прекрасными растениями в живом мире нашей планеты. На выставке можно будет увидеть многообразие этих удивительных растений – по размерам, жизненной форме, образу произрастания, типам местообитаний, форме и окраске цветков и листьев. Узнать какие орхидеи можно выращивать дома и как за ними ухаживать.

Где: Ботанический сад – улица Профессора Попова, д 2

Когда: 12, 13 и 14 января с 10:00 до 16:30

Сколько: 300 рублей для взрослых и 250 рублей для детей

Фото: vk.com/botsad_spb

Творческий вечер Олега Гаркуши

Олег Гаркуша увидится со своими поклонниками в баре Dead Poets на Старый Новый год. Встреча с лидером группы «АукцЫон» пройдет 14 января. Легендарный музыкант, символ петербургского андеграунда и поэт прочитает свои стихи, а также расскажет истории из жизни.

Группа «ВКонтакте»



Где: бар Dead Poets – улица Жуковского, 12

Когда: 14 января, начало в 18:00

Сколько: бесплатно

Фото: vk.com/garkusha_deadpoetsbar

Ярмарка на Елагином острове

Необычные елочные игрушки, авторские сувениры, сладости и поделки – самая уютная новогодняя ярмарка Петербурга раскинется в сердце Елагина острова. Более двух недель продавцы полезностей и просто милых вещиц будут ждать вас на площади у Конюшенного корпуса.

На ярмарке можно приобрести коллекцию новогодних игрушек, натуральную косметику, домашние сладости и много-много других интересностей.

Группа «ВКонтакте»



Где: Елагин остров, площадь у Конюшенного корпуса

Когда: с 12 по 28 января

Сколько: бесплатно

Фото: vk.com/club57215718

XVII Новогодний Фестиваль в Филармонии джазовой музыки



Свой 28-й день рождения Филармония джазовой музыки отметит музыкальным фестивалем, где с посвящениями знаменитым джазменам выступят легенды джаза Петербурга и Ленинграда.

Специальным гостем станет канадский пианист и обладатель премии «Грэмми» Дэвид Брэйд. А откроют череду выступлений, которые будут идти каждый вечер, Давид Голощекин и камерный оркестр «Струны Петербурга».

Группа «ВКонтакте»



Где: Санкт-Петербургская филармония джазовой музыки – Загородный проспект, 27

Когда: с 12 по 14 января, начало выступлений в 19:00

Сколько: от 1400 рублей

Фото: vk.com/jazz_hall

«Фестиваль музеев» в «Лендоке»

Открытая киностудия «Лендок» на несколько дней станет «выставочным залом», где расскажут о самых известных музейных собраниях, легендарных гениях и их творчестве, показав знаменитые фильмы-выставки.

В субботу, 13 января, ценителям искусства покажут выдающиеся работы Рафаэля, а 14 числа расскажут историю подлинного человека Возрождения – Леонардо да Винчи.

Группа «ВКонтакте»

Где: Санкт-Петербургская филармония джазовой музыки – Загородный проспект, 27

Когда: с 13 по 14 января, начало в 19:00

Сколько: 100 рублей

Фото: vk.com/lendoc

Музей «Старый Новый Год»

Одно из самых приятных и добрых по атмосфере мест Петербурга расположилось в самом сердце города – на Садовой улице в Апраксином дворе. Посетив это по-настоящему сказочное выставочное пространство, вы немного отдохнете от предновогодней суеты в окружении советских елочных игрушек и гирлянд, поздравительных открыток и новогодних пригласительных билетов на елку.



Под умиротворяющую музыку из хорошо известных новогодних кинофильмов советского производства, вы сможете полистать старые журналы и почитать новогодние анонсы, совершив, тем самым, полноценное погружение в прошлое. А в импровизированном кинотеатре у вас будет возможность хорошо провести время за просмотром отрывков из известных кинолент.

Группа «ВКонтакте»

Где: Садовая улица, 28-30.

Когда: посещение музея возможно с 11:00 до 18:00

Сколько: вход бесплатный

Фото: vk.com/star_nov_god