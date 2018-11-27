В Петербурге 1 и 2 декабря состоится праздничное открытие магазина постоянных распродаж «Галамарт». Гости смогут получить приятные и полезные подарки для дома, купить электрический чайник всего за 199 рублей, а самому удачливому посетителю достанется сертификат на 50 тыс. рублей.

«Галамарт» уже давно известен жителям Петербурга: здесь всегда можно купить качественные товары по супернизким ценам, а в дни праздничного открытия магазин дополнительно устанавливает шок-цены! Например, 1 декабря можно будет купить электрическую гирлянду за 99 рублей, сушилку для белья – за 249 рублей, а литую сковороду – за 299 рублей. 2 декабря противень VETTA будет стоить 89 рублей, электрический чайник – 199 рублей, а напольная елка – 799 рублей.

За покупку от 500 рублей посетители получат скидочную карту на 15% (ей можно будет воспользоваться с 3 по 17 декабря). Покупателям будут бесплатно раздаваться наклейки на авто «Шипы».

2 декабря гости праздничного открытия смогут получить:

– За любую покупку – ароматизатор New Galaxy (бабл гам);

– За покупку от 500 рублей – ароматизаторы New Galaxy Ультрафреш (ваниль, лаванда) или диффузор «Фэнтази» (шесть ароматов – бабл гам, лаванда, океан, ваниль, корица, лайм);

– За покупку от 1000 рублей – освежитель воздуха New Galaxy Автоматик (райское наслаждение).

Также 2 декабря в 18:00 посетители смогут получить разнообразные полезные подарки для дома – утюг с отпаривателем, набор столовой посуды из 19 предметов, электрический чайник и многое другое.

«Галамарт» – это более 7000 товаров для дома и кухни, инструменты и хозтовары, детские игрушки и многое другое. Разнообразные акции, распродажи и скидки действуют здесь каждый день, так что можно смело отправляться за покупками, не боясь нанести урон семейному бюджету.

Официальный сайт магазина

Адрес: Петербург, ТЦ «Балканский 2», Балканская площадь, 5, 2 этаж

Часы работы: с 10:00 до 22:00

Праздничное открытие: 1 декабря с 10:00 до 22:00 и 2 декабря с 10:00 до 18:00