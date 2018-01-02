Noize MC устраивает новогоднюю елку в Петербурге 3 января

3 января Noize MC проведет новогоднюю елку в Петербурге. Праздник начнется в 20:00 в клубе «Космонавт». Вместо хороводов гостей ждет жаркий слэм, вместо тазиков с оливье - попурри из свежайших треков и величайших шлягеров, а также зубодробительного фристайла от Noize MC.

Организаторы праздника обещают атмосферу добра, бурного веселья, безудержного позитива и главное - приятную компанию, с которой начало 2018 года станет самым запоминающимся.

В творчестве Noize MC рэп и хип-хоп затейливо переплетаются с роком и панком, а драйвовые треки соседствуют с рвущими душу лирическими композициями. Многие из его песен стали настоящими хитами, без которых не обходиться ни жаркая вечеринка, ни душевный вечер в кругу близких.

Билеты можно приобрести по ссылке.

Когда: 20:00, 3 января

Где: ул. Бронницкая, 24, клуб «Космонавт»

Сколько: от 1600 до 4500 рублей