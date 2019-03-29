«Сплин», «Аквариум», «Времена года»: куда сходить в Петербурге в апреле

Концерт «Музыканты шутят» – 1 апреля

В День смеха все любители классической музыки могут поднять настроение на интерективном концерте «Музыканты смеются». В роли ведущего выступит маэстро Александр Канторов. В программе будет звучать музыка семьи Штраусов, Моцарта, Гайдна и Чайковского.

Многие композиторы-классики обладали незаурядным чувством юмора и умели передать хорошее настроение через свою музыку. Так, например, симфония «Сюрприз» Йозефа Гайдна специально была написана для того, чтобы слегка подшутить над публикой. А есть и гораздо более смешные произведения.

Музыканты пишут: «На концерте будем вместе исполнять любимые польки Штрауса, попробуем управлять оркестром, научимся заманивать диких уток для охоты… Словом, впереди много серьезных дел! Поэтому будем особенно рады юным слушателям, которые, надеемся, станут нашими активными участниками».

Афиша на сайте A2

Где: клуб A2 Green Concert (пр. Медиков, 3)

Когда: 1 апреля в 19:00

Сколько: от 300 рублей

Фото: spb.ponominalu.ru

Фильм «Кладбище домашних животных» – с 4 апреля

Семья Луиса Крида переезжает в сельский дом, который расположен по соседству с древним индийским кладбищем. Именно здесь Луис хоронит кошку, любимицу семьи, погибшую под колесами грузовика. Однажды ночью кот возвращается к хозяевам.

Премьера в РФ: 4 апреля

Фото: kinopoisk.ru

Фильм «Шазам!» – с 4 апреля

Комедийный супергеройский фильм от DC. В центре сюжета обычный школьник, который получает способность превращаться во взрослого при произнесении слова «шазам». При этом парень в душе остается ребенком, поэтому поступает так, как поступил бы любой подросток, получивший сверхспособности, – веселится и ищет ответы на самые «важные» вопросы.

А умеет ли он летать? А есть ли у него рентгеновское зрение? Может ли он стрелять молниями из рук? А может ли пропустить контрольную по обществознанию? Ему придется быстро обрести контроль над своими способностями, чтобы сразиться со смертоносными силами зла доктора Таддеуса Сиваны.

Премьера в РФ: 4 апреля

Фото: kinopoisk.ru

Концерт группы «Сплин» – 5 апреля

«Сплин» выходит на сцену не особо часто: подготовка к каждому выступлению обычно занимает много времени, ведь звучание песен должно быть выверено до последней ноты, а сценография – продумана до мелочей.

Новое шоу на «Сибур Арене» станет очередным откровением и исповедью Александра Васильева, который по-прежнему отдает творчеству всего себя без остатка.

Билеты на сайте музыканта

Где: «Сибур Арена» (Футбольная аллея, 8)

Когда: 5 апреля в 20:00

Сколько: от 2500 рублей

Фото: vk.com/spleanclub

Концерт СБПЧ – 5 апреля

Мощный состав СБПЧ исполняет абстрактную электронику, интеллектуальный хип-хоп и инди-рок с психофолком, сбивающие с ног. Кстати, недавно группа отметила десятилетие первого альбома.

Официальная группа музыкантов во «ВКонтакте»

Где: клуб «Космонавт» (ул. Бронницкая, 24)

Когда: 5 апреля в 20:00

Сколько: от 900 рублей

Фото: vk.com/sbp4band

Концерт группы The Retuses – 6 апреля

Группа The Retuses приезжает в Петербург с новым альбомом. Это первый релиз коллектива за последние шесть лет. За это время группа успела распасться и снова собраться вместе. По этому случаю решено провести грандиозный концерт. Никакого партера, только танцы!

Официальная группа музыкантов во «ВКонтакте»

Где: Aurora Concert Hall (Пироговская наб., 5/2)

Когда: 6 апреля в 20:00

Сколько: от 900 рублей

Фото: vk.com/theretuses

Концерт группы «Аквариум» – 8 апреля

Песни «Аквариума» воспитали не одно поколение. Глубокие, наполненные сложным сплетением смыслов, стихи Бориса Гребенщикова призывают остановиться, набрать воздуха в легкие и хоть на секунду – на выдохе – вспомнить о главном.

Постоянная и неутолимая жажда нового заставляет музыкантов существовать в непрерывном движении, в непрекращающемся поиске. Экспериментируя с различными стилями и жанрами, они не изменяют себе: альбомы «Аквариума» остаются на недосягаемом для многих уровне высокой культуры и профессионализма.

Афиша «Яндексе»

Где: ДК им. Ленсовета (Каменноостровский пр., 42)

Когда: 8 апреля в 19:00

Сколько: от 3000 рублей

Фото: vk.com/aquarium

Концерт Басты – 11 апреля

Василий Вакуленко сыграет «один из главных русскоязычных альбомов года», обеспечив грандиозное шоу из звука, света и мультимедиа. Вместе с новой пластинкой прозвучат лучшие хиты артиста.

Пластинка «Баста 5», более полугода занимающая верхние строчки музыкальных чартов, насыщена хитовыми синглами – это совместная работа «Голос» с Полиной Гагариной, трек «Выпускной», ставший настоящим гимном школьников и студентов, мелодичная песня «Удивительный мир» и композиции, заслуживающие внимания ценителей авторской песни – саундтреки к фильмам «Ке-ды» Сергея Соловьева и «Родина» Петра Буслова.

Билеты на сайте музыканта

Где: Ледовый дворец (пр. Пятилеток, 1)

Когда: 11 апреля в 19:00

Сколько: от 1800 рублей

Фото: vk.com/gaz

Концерт Дельфина – 20 апреля

Дельфин заслужил репутацию артиста-трудоголика: его талант находил отражение не только в разноплановых музыкальных полотнах, но и на актерском поприще, а позднее – даже в литературе (в декабре 2018 года он выпустил свою вторую книгу под названием «Детская книга»).

Андрей Лысиков способен удивлять и вдохновлять, быть неоднозначным и вольным, но главное – его песни заставляют задуматься.

Билеты на сайте музыканта

Где: клуб «Космонавт» (ул. Бронницкая, 24)

Когда: 20 апреля в 20:00

Сколько: от 1500 рублей

Фото: vk.com/dolphinmusic

Фестиваль «Дни Александра Блока в Петербурге» – с 20 апреля

Александр Блок родился и прожил большую часть жизни в Петербурге. Его любимым временем года была весна: когда начиналась капель, таяли невские льды и просыпались от зимнего сна парки. В память о поэте в Северной столице устроят фестиваль: с 20 апреля по 15 мая будут проходить лекции, выставки, экскурсии и другие интересные события, организованные при поддержке Фонда президентских грантов.

Театральный блок фестиваля представит спектакли и перфомансы не только в театре, но и на улице, в поле и даже в поезде, который отправится в усадьбу поэта в Шахматово. Тематические выставки организуют в Музее железных дорог России и БДТ им. Товстоногова. Лекции профессоров-блоковедов пройдут в самых неожиданных местах, а инсталляции вернут бульвар под окнами последней квартиры Блока в годы Гражданской войны.

Информация о датах, местах и событиях будет появляться на сайте фестиваля, в группе во «ВКонтакте» и Instagram.

Когда: с 20 апреля по 15 мая

Фото: vk.com/dni_blok

Фестиваль «Чудо света» – 20 апреля

С 20 по 21 апреля на Пионерской площади пройдет фестиваль «Чудо света». Фасад ТЮЗа превратится в экран для светового шоу.

В сюжете маппинга примут участие артисты, актеры, акробаты. Наряду с узнаваемыми атрибутами классического театра в представлении появятся элементы комедии дель арте, фактуры кубизма и авангардистского искусства, а также современные приемы светового, лазерного и неонового шоу.

Впервые будет применен способ создания живых картин с использованием технологии виртуальной реальности. У нас на глазах изображение из шлема VR- дизайнера перенесется в реальный мир, через проекцию появляясь на здании.

Официальная группа фестиваля во «ВКонтакте»

Где: Театр юных зрителей (Пионерская площадь, 1)

Когда: с 20 по 21 апреля с 21:00 до 23:00

Сколько: вход свободный

Фото: организаторы мероприятия

Балет «Времена года» с мультимедийным шоу на музыку Антонио Вивальди – 26 апреля

В здании самого большого Планетария в мире пройдет премьера нового мультимедийного шоу, в котором соединится классический балет и современные визуальные технологии. Вместе с одной из лучших балетных трупп Петербурга гости события переживут невероятное приключение, полностью погрузившись в атмосферу музыки, танца и графики.

Официальный сайт мероприятия

Где: Планетарий №1 (наб. Обводного канала, 74 Ц)

Когда: 26 апреля в 21:00

Сколько: 2000 рублей

Фото: Tripadvisor

Концерт Тимы Белорусских – 30 апреля

Белорусских – рекордсмен: до него никто в российском шоу-бизнесе не мог похвастаться таким стремительным взлетом. Трек «Мокрые кроссы» напевали даже те, кто не особо любит рэп. А сейчас все напевают песню «Витаминка» из свежего альбома исполнителя. Оседлав волну популярности, Тима планирует собрать полный А2.

Афиша на сайте A2

Где: клуб A2 Green Concert (пр. Медиков, 3)

Когда: 30 апреля в 20:00

Сколько: от 1700 рублей

Фото: Instagram / @timabelorusskih