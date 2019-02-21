Куда сходить на 23 февраля в Петербурге – День защитника Отечества в 2019 году

Монумент героическим защитникам Отечества

В Памятном зале Монумента героическим защитникам Ленинграда пройдет праздничная программа:

11:00 – 12:00 – Торжественно-траурная церемония возложения цветов к Монументу.

12:15 – 12:35 – Презентация анимационного фильма «Молитва о спасении Ленинграда» из Альманаха «Блокадные судьбы».

12:40 – 14:00 – Выступление духового оркестра школы «Музыка» Фрунзенского района Петербурга под управлением заслуженного артиста РФ Чебушова Семена Семеновича.

14:00 – 15:30 – показ документального фильма «Воспоминания о Блокаде» (полная версия).

15:30 – 18:00 – трансляция радиофильма «Ленинград. Блокадный Подвиг».

Где: Монумент героическим защитникам Ленинграда

Когда: 23 февраля в 11:00

Сколько: вход свободный

Салют у Петропавловской крепости

Как сообщает Министерство обороны РФ, в 21:00 у стен Петропавловской крепости прогремит салют из 30 холостых залпов артиллерийских орудий и запусков фейерверков. Залпы будут произведены с привлечением воинских частей Вооруженных сил РФ.

В честь праздника День защитника Отечества небо города на Неве окрасят тысячи ярких искр.

Где: Дворцовая набережная

Когда: 27 января в 21:00

Сколько: бесплатно

Фото: Sputnik

«Маркет у моря» в порту «Севкабель»

Почувствовать приближение весны, отвлечься от морозов и купить уникальные подарки на приближающиеся праздники близким можно будет 23 и 24 февраля в порту «Севкабель».

На «Маркете у моря» представят более 100 локальных петербургских брендов, а также продукцию от гостей из Москвы, Таллина, Минска и Риги. Здесь можно будет найти множество украшений, керамических изделий, одежду от известных и начинающих дизайнеров, изделия из кожи ручной работы, книги, сладости, детские товары и многое другое.

Гостей маркета ждут диджейские сэты, развлечения и мастер-классы, а также вкусная еда и крафтовое пиво.

Официальная группа мероприятия во «ВКонтакте»

Где: порт «Севкабель» (Кожевенная линия, 40)

Когда: 23 и 24 февраля с 12:00 до 22:00

Сколько: вход свободный

Фото: vk.com/portsevcablemarket

Выставка «Дивный Лес» в «Охта Парке»

В «Охта Парке» пройдет выставка современных петербургских художников «Дивный Лес», где посетители смогут познакомиться с творчеством Елены Панкратовой (стекло, зеркало), Наталии Цветковой (fiber art) и Сергея Борисова (скульптура).

Дивные образы живописных уголков нашей планеты, растительного мира, представителей фауны и даже Вселенной подарили вдохновение этим художникам.

Официальный сайт курорта

Где: «Охта Парк», шатер «Лесной»

Когда: 23 февраля в 18:00

Фото: KudaSpb

Фестиваль и выставка «Сиреневый февраль» в Ботаническом саду Петра Великого

В Ботаническом саду пройдет традиционный фестиваль «Февральская сирень». В 2019 году фестиваль сирени – событие, посвященное Дню снятия блокады Ленинграда. Каждый из организаторов внес свой вклад: Гильдия парфюмеров подготовила парфюмерную презентацию духов с нотами сирени, Международное общество сирени дарит городу сирень сортов «Говорит Ленинград» и «Ольга Берггольц».

Традиционно гости фестиваля смогут не только насладиться живой срезкой и цветущими кустами сирени, но и узнать много нового о разнообразии сиреневых сортов, об уходе за ней и агротехнике.

На фестивале пройдут лекции, которые прочтут научные сотрудники, кураторы и коллекционеры сиреневых коллекций из Москвы, Минска, Уфы, Ольденбурга.

В стоимость билетов входят посещение Субтропического маршрута в режиме прогулки, выставки, Ботанического музея и лекций. Парковые билеты в дни мероприятия не продаются.

Официальный сайт сада

Где: выставочный павильон «Зеленый домик» (ул. Профессора Попова, 2)

Когда: 23 и 24 февраля с 10:00 до 17:00 – фестиваль «Сиреневый февраль»; с 26 по 28 февраля с 10:00 до 17:00 – выставка «Сиреневый февраль»

Сколько: стоимость единого фестивального билета – 500 рублей для взрослых, 300 рублей для детей старше 4 лет и школьников; билет на посещение выставки – 200 рублей для взрослых, 100 рублей для детей старше 4 лет и школьников; во вторник и четверг льготный билет для пенсионеров – 100 рублей

Фото: организаторы мероприятия

Концерт группы Uma2rman

На сцену клуба A2 в день праздника выйдут братья Кристовские и их команда Uma2rman. Нижегородская рок-группа, соединившая в своих творениях поп-рок, фанк-рок, ска, регги и прогрессивный рок, обрела всероссийскую популярность благодаря хитам «Прасковья», «Проститься», «Ночной дозор» и некоторым другим.

Обладатели множества наград и премий, они влюбили в себя широкую публику теплым мужским голосом, запоминающимися мелодиями, проникновенной лирикой – с одной стороны, и веселыми ироничными текстами – с другой.

«Уматурман» выступят с новой программой, полной премьер, а заодно вспомнят свои самые яркие композиции разных времен.

Официальный сайт клуба A2

Где: А2 Green Concert (пр. Медиков, 3)

Когда: 23 февраля в 19:00

Сколько: от 1100 рублей

Фото: young.lv

Концерт группы «Любэ». 30 лет

«Любэ» – это народная группа, что неудивительно. В песнях коллектива – сама Россия «от Волги до Енисея» и вся жизнь – такая русская и такая особая. Сейчас уже никто не «носит пиво в бидоне», а маршрут «трамвая пятерочки» давно сняли, но эти ностальгические образы зримо присутствуют в композициях группы.

Эти песни для каждого, вне зависимости от возраста и адреса, – свои. Как березы, которые по всей России шумят. Артисты вот уже три десятилетия создают музыку для нескольких поколений, а в БКЗ «Октябрьский» они планируют отметить свой юбилей и разделить радостный момент со своими слушателями.

Официальный сайт БКЗ «Октябрьский»

Где: БКЗ «Октябрьский» (Лиговский пр., 6)

Когда: 25 февраля и 6 марта в 19:00

Сколько: от 2500 рублей

Фото: КП

Концерт Дениса Майданова «Небо над Россией»

Сольный концерт Дениса Майданова «Небо над Россией» пройдет в БКЗ «Октябрьский» 24 февраля. В программе выступления будут как новые песни, так и уже всем знакомые и любимые композиции артиста.

Официальный сайт БКЗ «Октябрьский»

Где: БКЗ «Октябрьский» (Лиговский пр., 6)

Когда: 24 февраля в 19:00

Сколько: от 1000 рублей

Фото: Влад Сергиенко / РИА «Новости»