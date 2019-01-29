Рок, «Билли Миллиган» и Быков: куда сходить в Петербурге в феврале 2019 года

Фестиваль «Добро пожаловать в Арктику» – 2 февраля
Арктика приезжает в Петербург! В городе появится филиал Крайнего Севера с белыми медведями, чукотскими танцами и традиционной едой. На площадке «Севкабель Порт» у Финского залива развернется настоящий фестивальный городок, сердцем которого станет сцена.
В 16:00 здесь начнется концерт исполнителей традиционной и популярной музыки. Однако лучше прийти пораньше, чтобы успеть сделать фотографии рядом с настоящим чумом, научиться играть на варгане или, например, причесываться по-чукотски.
Кроме мастер-классов и интерактивных зон для гостей приготовили фотовыставку и предпремьерный показ документальной ленты «Великий северный путь». Проголодаться не дадут фудтраки с традиционными блюдами региона.
Где: «Севкабель Порт» (Кожевенная линия, 40)
Когда: 2 февраля с 13:00 до 18:00
Сколько: бесплатно
Фото: vk.com/event176750621
Выставка «Сад совидений»
«Сад сновидений» – это выставка световых и интерактивных инсталляций, включающая в себя 15 зон – напримр, кошмар, осознанный сон, вещий сон. Трехмерная графика, аудиоэффекты и видеомаппинг погружают посетителей в фантастическую вселенную, где реальность смешана с миром грез.
Интересно, что каждый сон принадлежит конкретному персонажу. Зрители как бы становятся гостями в их подсознании.
Историю изучения феномена сновидений поведают текстовые подсказки. Еще кое-что: не пугайтесь – в вестибюле вас встретит промышленный робот.
Где: «Люмьер-Холл» (наб. Обводного канала, 74а)
Когда: с 1 января по 10 марта с 11:00 до 22:00
Сколько: от 350 до 550 рублей
Фото: vk.com/event174793821
Выставка «Клод Моне – гений импрессионизма» – до 3 февраля
Клод Моне – французский живописец и один из основателей импрессионизма, который прошел путь от непонимания и нищеты до мирового признания. Художник великолепно умел запечатлеть на холсте мимолетные состояния природы. Главные герои его творений – свет и воздух.
В пространстве «Этажи» до 3 февраля будут представлены цифровые репродукции полотен мастера. Техника жикле позволяет передать все световые и цветовые нюансы, характер и фактуру мазка и даже кракелюры. В отличие от копии, создаваемой профессиональными копиистами, такая картина – не имитация, а факсимильное воспроизведение подлинника. Рядом с каждым произведением организаторы повесили табличку с информацией о сюжете и историей его создания.
При покупке билета на выставку в будний день, в качестве бонуса вы сможете посетить другие выставки в «Этажах», а также подняться на крышу здания и полюбоваться историческим центром города.
Где: «Лофт Проект Этажи» (Лиговский просп., 74)
Когда: с 28 декабря по 3 февраля с 10:00 до 21:00
Сколько: 200 до 400 рублей
Фото: организаторы мероприятия
Концерт Billy’s Band – 7 февраля
Billy's Band – это блюз, рок и свинг, а также трое ярких и неординарных ребят, которые с радостью делятся своим творчеством и заряжают слушателей энергией. Одна из фишек коллектива – использование различных инструментов, в том числе, например, контрабаса.
Сами музыканты называют свой стиль «романтическим алкоджазом». С 2001 года они записали более 10 альбомов и не стоят на месте. Billy's Band придерживается принципа DIY (do it yourself), что значит «сделай это сам» – продюсирование и продвижение группы лежит на самим ее участниках.
Официальная группа музыкантов во «ВКонтакте»
Где: Aurora Concert Hall (Пироговская наб., 5/2)
Когда: 7 февраля в 20:00
Сколько: 900 рублей
Фото: vk.com/club5308
Фильм «Завод» – 7 февраля
В центре сюжета киноленты – история о пятерых рабочих, лишившихся работы в результате закрытия завода. Люди после погугодовых задержек зарплаты решились на отчаянный шаг – они похитили одного из владельцев предприятия и потребовали за него большой выкуп.
Вооруженная охрана олигарха пойдет на все, чтобы вызволить своего босса. Однако им есть, что тереть. А вот рабочим, судя по всему, нечего.
Срежиссировал фильм Юрий Быков. В главных ролях снялись Денис Шведов и Андрей Смоляков.
Когда: с 7 февраля
Фото: kinopoisk.ru
Концерт Дэвида Духовны – 8 февраля
Звезда Голливуда, главный герой культовых сериалов «Секретные материалы» и «Блудливая Калифорния» – Дэвид Духовны приезжает в Петербург, чтобы выступить на сцене клуба «Космонавт».
Духовны многократно был номинирован на премии «Эмми», «Золотой глобус», «Гильдии актеров». Всего у 13 наград и 47 номинаций в области кино. Однако и в музыке он преуспел. В 2015 году Дэвид выпустил дебютный альбом «Hell or Highwater», который хорошо приняли критики и поклонники актера. Второй альбом «Every Third Thought» появился через три года и также понравился слушателям.
После релиза Дэвид и его группа гастролировали по США, Европе, Новой Зеландии и Австралии. В настоящее время Дэвид работает над третьей пластинкой.
Где: «Космонавт» (ул. Бронницкая, 24)
Когда: 8 февраля в 20:00
Сколько: 2800 рублей
Фото: Twitter / @davidduchovny
Спектакль «Женитьба» – 9 февраля
В комедии «Женитьба» Валерий Фокин раскрывает острый конфликт стремящегося сохранить свой личностный мир героя с приобретающей абсурдный, почти балаганный облик действительностью.
Конфликт приобретает на сцене неожиданные формы и провоцирует героев на участие в удивительных аттракционах. А как еще можно назвать сватовство сразу шести женихов к одной единственное девушке?
«Женитьба» наполнена тайным смыслом, смешными ситуациями и чистотой гоголевских фраз. Постановка получилась нескучной, интригующей и зрелищной.
Спектакль на официальном сайте театра
Где: Александринский театр (пл. Островского, 6)
Когда: 9 февраля в 19:00
Сколько: от 450 рублей
Фото: afisha.yandex.ru
Арт-барахолка «Фланелевый маркет» – 9 февраля
За прилавками «Фланелевого маркета» собираются небольшие хэнд-мейд студии, дизайнеры, художники и мастерские. Здесь можно найти отличные подарки к праздникам, винтажную одежду, авторские украшения из натуральных материалов, гастрономические новинки и даже предметы искусства.
На арт-барахолке также будут представлены различные интерьерные решения (для уюта и комфорта): мягкие игрушки, глиняная посуда, керамика, гирлянды, свечи. Про любителей натуральной косметики тоже подумали – посетителей ждет большой выбор различных средств для ухода за кожей (и не только).
Официальная группа мероприятия во «ВКонтакте»
Где: «Цифербург» (наб. реки Фонтанки, 203)
Когда: 9 и 10 февраля
Сколько: бесплатно
Фото: vk.com/flanelkamarket
Фестиваль «Оттепель чувств» – 14 февраля
Если вы не знаете, где провести со своей половинкой праздник всех влюбленных, то отправляйтесь в Ботанический сад. Здесь ежегодно проходит фестиваль «Оттепель чувств». Посетителям предлагают прогуляться по оранжереям сада и насладиться ароматом тропических растений.
В День защитника Отечества Ботанический сад поздравит посетителей по-особенному: во время прогулки среди экзотических растений вы сможете найти камелию японскую, которая считается самурайским цветком.
Завершающая часть фестиваля посвящена женскому дню – 8 марта. В саду пройдет выставка тюльпанов «Мечты о весне». Во время «Оттепели чувств» вы сможете посетить мастер-классы для детей и взрослых, а также необычные экскурсии от сотрудников сада.
Официальная группа сада во «ВКонтакте»
Где: Ботанический сад Петра Великого (ул. Профессора Попова, 2)
Когда: с 14 февраля по 8 марта с 17:00 до 21:00
Сколько: от 200 до 300 рублей
Фото: vk.com/botsad_spb
Фильм «Алита: Боевой ангел» – 14 февраля
Действие фильма происходит через 300 лет после масштабной войны в 25 веке. Доктор Идо находит останки женщины-киборга. После починки киборг ничего не помнит, но обнаруживает, что в состоянии пользоваться боевыми приемами киборгов.
Немного придя в себя, Алита начинает свое путешествие в поисках утерянных воспоминаний.
Режиссер фильма – Роберт Родригес, продюсер – Джеймс Кэмерон. Доктора Идо сыграл неподражаемый Кристоф Вальц.
По словам Кэмерона, в соответствии с рейтингом кровь на экране будет голубой.
Когда: с 14 февраля
Фото: kinopoisk.ru
Концерт «Чиж & Co» – 21 февраля
Легендарная российская рок-группа выступит с праздничным концертом ко Дню защитника Отечества в «Космонавте». На сцене клуба прозвучат лучшие песни коллектива в расслабленной и дружеской атмосфере.
Лидер группы Сергей Чиграков нередко отмечает, что он поет и играет для всех, для любой аудитории. В музыке «Чижа» нет замысловатых сюжетов, в них сама жизнь – и в этом главный их секрет.
Где: «Космонавт» (ул. Бронницкая, 24)
Когда: 21 февраля в 20:00
Сколько: от 1800 рублей
Фото: vk.com/club3000
Концерт Вячеслава Бутусова – 22 февраля
Вячеслав Бутусов снова сыграет песни легендарной группы Nautilus Pompilius. Юбилейная программа «Гудбай, Америка!» по просьбам зрителей прозвучит на бис.
Возможность «потанцевать от души» под родные хиты и современные трактовки знакомых песен предоставляется в рамках клубного концерта. Народное караоке зрителей будет сопровождаться гипнотической сценографией, видеорядом из хроникальных концертных записей и эпизодов из кинофильмов.
История группы Nautilus Pompilius – это тоже жизнь, со своими сложностями и переменами, романтикой и страстями, но главной ее целью всегда было творческое созидание. Десятки записанных хитов, знакомых и любимых тысячами людей по всему миру, эмоции и воспоминания, которые навсегда остаются в сердцах тех, кто проходит свой путь под музыку Нау – это более чем достойный результат.
Где: Aurora Concert Hall (Пироговская наб., 5/2)
Когда: 22 февраля в 20:00
Сколько: 1800 рублей
Фото: butusov.ru
Спектакль «Билли Миллиган» – 25 февраля
Уильям Стэнли Миллиган – первый в истории человек, которого освободили от тюремного заключения, признав совершенные им преступления деяниями альтернативных личностей.
Диагноз, который ему поставили, – «расстройство множественной личности». В сознании обыкновенного американца обитало 24 сущности, способных самостоятельно мыслить и идти на конфликт со своим «носителем». Личности эти были разного возраста, пола, национальности, имели разный IQ, а на вопрос о том, где же сам Билли, все они отвечали, что Билли спит и лучше его не будить, потому что он опасен.
В основу спектакля легли события, произошедшие за год, который Билли провел в лечебнице для душевнобольных преступников. При этом акцент сделан не на хронологии, а на изучении самой личности Билли и тех людей, которые были вокруг. Режиссеры Игорь Сергеев и Варвара Светлова исследуют ряд сложных и неоднозначных вопросов: кто должен отвечать за поступки несуществующих людей, когда внутренний голос мутирует в самостоятельную личность, где проходит граница между сумасшествием и притворством?
Где: «Скороход» (Московский просп., 107 к5, 4 этаж)
Когда: 25 и 27 февраля в 19:00
Сколько: от 1100 рублей
Фото: afisha.yandex.ru
Спектакль «Ворон» – 28 февраля
В литературной основе спектакля «Ворон» – театральная сказка с трагикомическим сюжетом Карло Гоцци. На российской сцене история «Ворона» началась в 20 веке благодаря появлению перевода Михаила Лозинского.
В Александринском театре пьеса ставится впервые. Но для Николая Рощина это не первое обращение к драматургии Гоцци: в 2011 году он выпустил «Ворона» на сцене театра «А.Р.Т.О.», принципиально отказавшись в спектакле от праздничной стилистики театра комедии дель арте. В 2001 году Рощин поставил спектакль «Король-олень», ставший одной из лучших постановок Гоцци на российской драматической сцене.
Драмы Гоцци – это попытки ухода от сиюминутно-поверхностной актуальности в сценических представлениях и стремление создавать «чистый театр», который не опирается на современные житейские, политические, идеологические мотивы. Зрители довольны.
Спектакль на официальном сайте театра
Где: Александринский театр (пл. Островского, 6)
Когда: 28 февраля в 19:00
Сколько: от 450 рублей