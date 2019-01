Рок, «Билли Миллиган» и Быков: куда сходить в Петербурге в феврале 2019 года

Фестиваль «Добро пожаловать в Арктику» – 2 февраля

Арктика приезжает в Петербург! В городе появится филиал Крайнего Севера с белыми медведями, чукотскими танцами и традиционной едой. На площадке «Севкабель Порт» у Финского залива развернется настоящий фестивальный городок, сердцем которого станет сцена.

В 16:00 здесь начнется концерт исполнителей традиционной и популярной музыки. Однако лучше прийти пораньше, чтобы успеть сделать фотографии рядом с настоящим чумом, научиться играть на варгане или, например, причесываться по-чукотски.

Кроме мастер-классов и интерактивных зон для гостей приготовили фотовыставку и предпремьерный показ документальной ленты «Великий северный путь». Проголодаться не дадут фудтраки с традиционными блюдами региона.

Где: «Севкабель Порт» (Кожевенная линия, 40)

Когда: 2 февраля с 13:00 до 18:00

Сколько: бесплатно

Фото: vk.com/event176750621

Выставка «Сад совидений»

«Сад сновидений» – это выставка световых и интерактивных инсталляций, включающая в себя 15 зон – напримр, кошмар, осознанный сон, вещий сон. Трехмерная графика, аудиоэффекты и видеомаппинг погружают посетителей в фантастическую вселенную, где реальность смешана с миром грез.

Интересно, что каждый сон принадлежит конкретному персонажу. Зрители как бы становятся гостями в их подсознании.

Историю изучения феномена сновидений поведают текстовые подсказки. Еще кое-что: не пугайтесь – в вестибюле вас встретит промышленный робот.

Где: «Люмьер-Холл» (наб. Обводного канала, 74а)

Когда: с 1 января по 10 марта с 11:00 до 22:00

Сколько: от 350 до 550 рублей

Фото: vk.com/event174793821

Выставка «Клод Моне – гений импрессионизма» – до 3 февраля

Клод Моне – французский живописец и один из основателей импрессионизма, который прошел путь от непонимания и нищеты до мирового признания. Художник великолепно умел запечатлеть на холсте мимолетные состояния природы. Главные герои его творений – свет и воздух.

В пространстве «Этажи» до 3 февраля будут представлены цифровые репродукции полотен мастера. Техника жикле позволяет передать все световые и цветовые нюансы, характер и фактуру мазка и даже кракелюры. В отличие от копии, создаваемой профессиональными копиистами, такая картина – не имитация, а факсимильное воспроизведение подлинника. Рядом с каждым произведением организаторы повесили табличку с информацией о сюжете и историей его создания.

При покупке билета на выставку в будний день, в качестве бонуса вы сможете посетить другие выставки в «Этажах», а также подняться на крышу здания и полюбоваться историческим центром города.

Где: «Лофт Проект Этажи» (Лиговский просп., 74)

Когда: с 28 декабря по 3 февраля с 10:00 до 21:00

Сколько: 200 до 400 рублей

Фото: организаторы мероприятия

Концерт Billy’s Band – 7 февраля

Billy's Band – это блюз, рок и свинг, а также трое ярких и неординарных ребят, которые с радостью делятся своим творчеством и заряжают слушателей энергией. Одна из фишек коллектива – использование различных инструментов, в том числе, например, контрабаса.

Сами музыканты называют свой стиль «романтическим алкоджазом». С 2001 года они записали более 10 альбомов и не стоят на месте. Billy's Band придерживается принципа DIY (do it yourself), что значит «сделай это сам» – продюсирование и продвижение группы лежит на самим ее участниках.

Где: Aurora Concert Hall (Пироговская наб., 5/2)

Когда: 7 февраля в 20:00

Сколько: 900 рублей

Фото: vk.com/club5308

Фильм «Завод» – 7 февраля

В центре сюжета киноленты – история о пятерых рабочих, лишившихся работы в результате закрытия завода. Люди после погугодовых задержек зарплаты решились на отчаянный шаг – они похитили одного из владельцев предприятия и потребовали за него большой выкуп.

Вооруженная охрана олигарха пойдет на все, чтобы вызволить своего босса. Однако им есть, что тереть. А вот рабочим, судя по всему, нечего.

Срежиссировал фильм Юрий Быков. В главных ролях снялись Денис Шведов и Андрей Смоляков.

Когда: с 7 февраля

Фото: kinopoisk.ru

Концерт Дэвида Духовны – 8 февраля

Звезда Голливуда, главный герой культовых сериалов «Секретные материалы» и «Блудливая Калифорния» – Дэвид Духовны приезжает в Петербург, чтобы выступить на сцене клуба «Космонавт».

Духовны многократно был номинирован на премии «Эмми», «Золотой глобус», «Гильдии актеров». Всего у 13 наград и 47 номинаций в области кино. Однако и в музыке он преуспел. В 2015 году Дэвид выпустил дебютный альбом «Hell or Highwater», который хорошо приняли критики и поклонники актера. Второй альбом «Every Third Thought» появился через три года и также понравился слушателям.

После релиза Дэвид и его группа гастролировали по США, Европе, Новой Зеландии и Австралии. В настоящее время Дэвид работает над третьей пластинкой.

Где: «Космонавт» (ул. Бронницкая, 24)

Когда: 8 февраля в 20:00

Сколько: 2800 рублей

Фото: Twitter / @davidduchovny

Спектакль «Женитьба» – 9 февраля

В комедии «Женитьба» Валерий Фокин раскрывает острый конфликт стремящегося сохранить свой личностный мир героя с приобретающей абсурдный, почти балаганный облик действительностью.

Конфликт приобретает на сцене неожиданные формы и провоцирует героев на участие в удивительных аттракционах. А как еще можно назвать сватовство сразу шести женихов к одной единственное девушке?

«Женитьба» наполнена тайным смыслом, смешными ситуациями и чистотой гоголевских фраз. Постановка получилась нескучной, интригующей и зрелищной.

Где: Александринский театр (пл. Островского, 6)

Когда: 9 февраля в 19:00

Сколько: от 450 рублей

Фото: afisha.yandex.ru

Арт-барахолка «Фланелевый маркет» – 9 февраля

За прилавками «Фланелевого маркета» собираются небольшие хэнд-мейд студии, дизайнеры, художники и мастерские. Здесь можно найти отличные подарки к праздникам, винтажную одежду, авторские украшения из натуральных материалов, гастрономические новинки и даже предметы искусства.

На арт-барахолке также будут представлены различные интерьерные решения (для уюта и комфорта): мягкие игрушки, глиняная посуда, керамика, гирлянды, свечи. Про любителей натуральной косметики тоже подумали – посетителей ждет большой выбор различных средств для ухода за кожей (и не только).

Где: «Цифербург» (наб. реки Фонтанки, 203)

Когда: 9 и 10 февраля

Сколько: бесплатно

Фото: vk.com/flanelkamarket

Фестиваль «Оттепель чувств» – 14 февраля

Если вы не знаете, где провести со своей половинкой праздник всех влюбленных, то отправляйтесь в Ботанический сад. Здесь ежегодно проходит фестиваль «Оттепель чувств». Посетителям предлагают прогуляться по оранжереям сада и насладиться ароматом тропических растений.

В День защитника Отечества Ботанический сад поздравит посетителей по-особенному: во время прогулки среди экзотических растений вы сможете найти камелию японскую, которая считается самурайским цветком.

Завершающая часть фестиваля посвящена женскому дню – 8 марта. В саду пройдет выставка тюльпанов «Мечты о весне». Во время «Оттепели чувств» вы сможете посетить мастер-классы для детей и взрослых, а также необычные экскурсии от сотрудников сада.

Где: Ботанический сад Петра Великого (ул. Профессора Попова, 2)

Когда: с 14 февраля по 8 марта с 17:00 до 21:00

Сколько: от 200 до 300 рублей

Фото: vk.com/botsad_spb

Фильм «Алита: Боевой ангел» – 14 февраля

Действие фильма происходит через 300 лет после масштабной войны в 25 веке. Доктор Идо находит останки женщины-киборга. После починки киборг ничего не помнит, но обнаруживает, что в состоянии пользоваться боевыми приемами киборгов.

Немного придя в себя, Алита начинает свое путешествие в поисках утерянных воспоминаний.

Режиссер фильма – Роберт Родригес, продюсер – Джеймс Кэмерон. Доктора Идо сыграл неподражаемый Кристоф Вальц.

По словам Кэмерона, в соответствии с рейтингом кровь на экране будет голубой.

Когда: с 14 февраля

Фото: kinopoisk.ru

Концерт «Чиж & Co» – 21 февраля

Легендарная российская рок-группа выступит с праздничным концертом ко Дню защитника Отечества в «Космонавте». На сцене клуба прозвучат лучшие песни коллектива в расслабленной и дружеской атмосфере.

Лидер группы Сергей Чиграков нередко отмечает, что он поет и играет для всех, для любой аудитории. В музыке «Чижа» нет замысловатых сюжетов, в них сама жизнь – и в этом главный их секрет.

Где: «Космонавт» (ул. Бронницкая, 24)

Когда: 21 февраля в 20:00

Сколько: от 1800 рублей

Фото: vk.com/club3000

Концерт Вячеслава Бутусова – 22 февраля

Вячеслав Бутусов снова сыграет песни легендарной группы Nautilus Pompilius. Юбилейная программа «Гудбай, Америка!» по просьбам зрителей прозвучит на бис.

Возможность «потанцевать от души» под родные хиты и современные трактовки знакомых песен предоставляется в рамках клубного концерта. Народное караоке зрителей будет сопровождаться гипнотической сценографией, видеорядом из хроникальных концертных записей и эпизодов из кинофильмов.

История группы Nautilus Pompilius – это тоже жизнь, со своими сложностями и переменами, романтикой и страстями, но главной ее целью всегда было творческое созидание. Десятки записанных хитов, знакомых и любимых тысячами людей по всему миру, эмоции и воспоминания, которые навсегда остаются в сердцах тех, кто проходит свой путь под музыку Нау – это более чем достойный результат.

Где: Aurora Concert Hall (Пироговская наб., 5/2)

Когда: 22 февраля в 20:00

Сколько: 1800 рублей

Фото: butusov.ru

Спектакль «Билли Миллиган» – 25 февраля

Уильям Стэнли Миллиган – первый в истории человек, которого освободили от тюремного заключения, признав совершенные им преступления деяниями альтернативных личностей.

Диагноз, который ему поставили, – «расстройство множественной личности». В сознании обыкновенного американца обитало 24 сущности, способных самостоятельно мыслить и идти на конфликт со своим «носителем». Личности эти были разного возраста, пола, национальности, имели разный IQ, а на вопрос о том, где же сам Билли, все они отвечали, что Билли спит и лучше его не будить, потому что он опасен.

В основу спектакля легли события, произошедшие за год, который Билли провел в лечебнице для душевнобольных преступников. При этом акцент сделан не на хронологии, а на изучении самой личности Билли и тех людей, которые были вокруг. Режиссеры Игорь Сергеев и Варвара Светлова исследуют ряд сложных и неоднозначных вопросов: кто должен отвечать за поступки несуществующих людей, когда внутренний голос мутирует в самостоятельную личность, где проходит граница между сумасшествием и притворством?

Где: «Скороход» (Московский просп., 107 к5, 4 этаж)

Когда: 25 и 27 февраля в 19:00

Сколько: от 1100 рублей

Фото: afisha.yandex.ru

Спектакль «Ворон» – 28 февраля

В литературной основе спектакля «Ворон» – театральная сказка с трагикомическим сюжетом Карло Гоцци. На российской сцене история «Ворона» началась в 20 веке благодаря появлению перевода Михаила Лозинского.

В Александринском театре пьеса ставится впервые. Но для Николая Рощина это не первое обращение к драматургии Гоцци: в 2011 году он выпустил «Ворона» на сцене театра «А.Р.Т.О.», принципиально отказавшись в спектакле от праздничной стилистики театра комедии дель арте. В 2001 году Рощин поставил спектакль «Король-олень», ставший одной из лучших постановок Гоцци на российской драматической сцене.

Драмы Гоцци – это попытки ухода от сиюминутно-поверхностной актуальности в сценических представлениях и стремление создавать «чистый театр», который не опирается на современные житейские, политические, идеологические мотивы. Зрители довольны.

Где: Александринский театр (пл. Островского, 6)

Когда: 28 февраля в 19:00

Сколько: от 450 рублей

Фото: afisha.yandex.ru