В Ботаническом саду 22 декабря откроется выставка орхидей и бромелий «Осколки радуги»

В Петербурге 22 декабря состоится открытие выставки орхидей и бромелий «Осколки радуги 2018». Она пройдет в Большой пальмовой оранжерее Ботанического сада Петра Великого, в окружении рукотворного тропического леса.

На выставке представят как сортовые орхидей, так и удивительные природные виды из закрытых фондовых оранжерей Ботанического сада, которые можно увидеть только на этой выставке, один раз в году.

Экскурсанты узнают о характерных особенностях разных родов орхидей (например: дендрохилум, каланта, целогина, пафиопедилум, дендробиум), познакомятся с атмосферными бромелиями и другими эпифитными растениями. Специальные «гости» выставки этого года – коллекция дишидий семейства Кутровые и эпифитные папоротники.

После Нового года на выставке можно будет получить консультацию по выращиванию орхидей и правильной подсветке растений в сложный зимний период.

Билеты можно приобрести в день визита в кассе, либо на сайте сада.

Где: Ботанический сад Петра Великого: Профессора Попова, 2 (метро «Петроградская»)

Когда: с 22 по 30 декабря выставку можно посетить в составе экскурсионной группы; со 2 по 13 января выставка работает в режиме прогулки (консультанты дежурят на экспозиции и отвечают на вопросы); с 11:00 до 17:00 (касса до 16:30)

Сколько: взрослый билет – 400 рублей, для пенсионеров и студентов – 300 рублей, для детей старше 4 лет – 200 рублей, дети до 4 лет – бесплатно