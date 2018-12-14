  • 15 Декабрь 2018
USD 08.11.2018 66.0918 +0.1006
USD ММВБ 00:05 66.3415  
EUR 08.11.2018 75.6817 +0.3659
EUR ММВБ 00:05 75.4510  
Нефть($) 14.12.2018 60.16 2.69
Нефть(p) 14.12.2018 3976.08 +183.57

В Ботаническом саду 22 декабря откроется выставка орхидей и бромелий «Осколки радуги»

Автор:


© Фото: пресс-служба Ботанического сада
    следующая

    Темы дня

    Выставка «Осколки радуги 2018» продлится рекордные три недели.

    В Петербурге 22 декабря состоится открытие выставки орхидей и бромелий «Осколки радуги 2018». Она пройдет в Большой пальмовой оранжерее Ботанического сада Петра Великого, в окружении рукотворного тропического леса.

    На выставке представят как сортовые орхидей, так и удивительные природные виды из закрытых фондовых оранжерей Ботанического сада, которые можно увидеть только на этой выставке, один раз в году.

    Экскурсанты узнают о характерных особенностях разных родов орхидей (например: дендрохилум, каланта, целогина, пафиопедилум, дендробиум), познакомятся с атмосферными бромелиями и другими эпифитными растениями. Специальные «гости» выставки этого года – коллекция дишидий семейства Кутровые и эпифитные папоротники.

    После Нового года на выставке можно будет получить консультацию по выращиванию орхидей и правильной подсветке растений в сложный зимний период.

    Билеты можно приобрести в день визита в кассе, либо на сайте сада.

    Где: Ботанический сад Петра Великого: Профессора Попова, 2 (метро «Петроградская»)

    Когда: с 22 по 30 декабря выставку можно посетить в составе экскурсионной группы; со 2 по 13 января выставка работает в режиме прогулки (консультанты дежурят на экспозиции и отвечают на вопросы); с 11:00 до 17:00 (касса до 16:30)

    Сколько: взрослый билет – 400 рублей, для пенсионеров и студентов – 300 рублей, для детей старше 4 лет – 200 рублей, дети до 4 лет – бесплатно

    По теме

    Все новости рубрики
      следующая
      следующая
      Все новости
      Афиша
      YouDo в Санкт-Петербурге

      Лучшее в Петербурге

      Где в Петербурге согреться горячим шоколадом и какао

      «Санкт-Петербург.ру» выбрал пять заведений, где подают классические для холодного времени года напитки.

      читать далее →

      Топ-5 старинных лифтов Петербурга, которые еще работают

      Возраст некоторых лифтов в Северной столице перевалил за сто лет, однако это не помеха для их работоспособности. Ценные породы дерева, чугунное литье, кожаное покрытие – это лишь некоторые атрибуты этих красавцев. «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где их можно найти.

      читать далее →

      Жемчужины Эрмитажа: топ-8 экспонатов музея, которые нужно увидеть

      «Санкт-Петербург.ру» рассказывает о самых значимых экспонатах Эрмитажа, которые стоит увидеть каждому.

      читать далее →

      Как это сделано

      написать письмо

      Зерно добра: как правильно подкармливать птиц зимой

      «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, что нужно знать, чтобы помочь пернатым пережить холода и не навредить.

      все письма →
      прочитать письмо →

      Проверено на себе

      Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

      В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

      читать далее →

      Пресс-релизы

      13.12.18
      Инклюзивный фестиваль «Искусство быть собой 2.0» объединил волонтеров и людей с инвалидностью
      12.12.18
      Хотите купить билет в Мариинский театр? Используйте Юнистрим!
      07.12.18
      Сеть «Улыбка радуги» получила премию лучшего магазина России по версии покупателей
      03.12.18
      Кто празднику рад? Или когда ждать шквал корпоративов в Петербурге?
      03.12.18
      Сверхвысокомолекулярный полиэтилен
      30.11.18
      Серийное производство пластиковой и металлической продукции по индивидуальному заказу
      30.11.18
      Кому доверить продвижение сайта в поисковых системах?
      29.11.18
      Преимущества аренды генераторов

      сделано в spbnews

      © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
      Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
      Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram