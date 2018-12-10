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В MazaPark пройдет новогодняя вечеринка Magic New Year

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© Фото: пресс-служба MazaPark
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    Гостей по традиции будут встречать приветственными напитками, мандаринами и новогодними сладостями.

    Новогодняя ночь в MazaPark – самое ожидаемое событие года. В этом году для посетителей подготовлена особенная магическая программа с полным погружением в мир волшебства, красоты и фантазий.

    Гостей по традиции будут встречать приветственными напитками, мандаринами и новогодними сладостями. На протяжении всей новогодней ночи создавать атмосферу волшебства будут особенные герои: ходулисты, фьеки и иные сказочные персонажи.

    Поддерживать магическое настроение будут ведущие с программой, переполненной позитивом, положительными эмоциями, зажигательной музыкой, ценными призами и подарками.

    За магию света будут отвечать профессиональные артисты с уникальным световым шоу «Фантазия», а за магию музыки особенная программа от ведущих в караоке баре, который будет работать на протяжении всей ночи.

    В эту ночь благодаря выступлению иллюзиониста станет реальностью левитация предметов, чтение чужих мыслей, передача физических ощущений от одного зрителя другому и даже полет (настоящий полет случайно выбранного посетителя из зала). Им может стать кто угодно из гостей.

    Успейте купить билет, так как цена будет меняться по мере приближение к событию.

    Официальный сайт

    Где: MazaPark в ТРК «Континент» – Бухарестская улица, 30/32

    Когда: 31 декабря с 22:00 до 04:00

    Сколько: от 850 до 1200 рублей

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