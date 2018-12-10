В MazaPark пройдет новогодняя вечеринка Magic New Year

Новогодняя ночь в MazaPark – самое ожидаемое событие года. В этом году для посетителей подготовлена особенная магическая программа с полным погружением в мир волшебства, красоты и фантазий.

Гостей по традиции будут встречать приветственными напитками, мандаринами и новогодними сладостями. На протяжении всей новогодней ночи создавать атмосферу волшебства будут особенные герои: ходулисты, фьеки и иные сказочные персонажи.

Поддерживать магическое настроение будут ведущие с программой, переполненной позитивом, положительными эмоциями, зажигательной музыкой, ценными призами и подарками.

За магию света будут отвечать профессиональные артисты с уникальным световым шоу «Фантазия», а за магию музыки особенная программа от ведущих в караоке баре, который будет работать на протяжении всей ночи.

В эту ночь благодаря выступлению иллюзиониста станет реальностью левитация предметов, чтение чужих мыслей, передача физических ощущений от одного зрителя другому и даже полет (настоящий полет случайно выбранного посетителя из зала). Им может стать кто угодно из гостей.

Успейте купить билет, так как цена будет меняться по мере приближение к событию.

Официальный сайт

Где: MazaPark в ТРК «Континент» – Бухарестская улица, 30/32

Когда: 31 декабря с 22:00 до 04:00

Сколько: от 850 до 1200 рублей