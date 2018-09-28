Куда сходить в Петербурге в октябре

1-2 октября

Театральный проект «Лестница» Василия Заржецкого представляет мюзикл по роману Ф.М. Достоевского «Идиот». Впервые показанный в рамках общегородского ежегодного праздника «День Достоевского» спектакль-концерт «Идиот» представляет собой своеобразное камерное превью масштабного оригинального мюзикла.

Фото: ldm.theate

Автор идеи и постановщик спектакля – Василий Заржецкий, режиссер, работающий в широком спектре жанров, от оперы до драмы, лауреат нескольких театральных премий. Композитором нового спектакля выступил Сергей Рубальский, известный как один из авторов мюзикла «Мастер и Маргарита», а либретто создано поэтом и драматургом Евгением Фридманом.

Мероприятие погрузит вас в атмосферу того самого мистического «Петербурга Достоевского», где сумрачность улиц, лабиринты дворов-колодцев, снежная пасмурность и безысходность резко контрастируют с яркими картинами светских чаепитий и вечеринок высшего общества.

Афиша

Где: ЛДМ. Новая сцена: ул. Профессора Попова, 47

Когда: 1-2 октября в 20:00

Сколько: от 500 рублей

1-14 октября

В фойе ТЦ «Галерея» разместилась уникальная выставка автомобилей, выпущенных во второй половине 20 века. Посетители смогут увидеть своими глазами раритетные машины, сделать необычные фотографии и принять участие в розыгрыше смартфона последней модели.

Здесь выставлено 15 американских и европейских автомобилей 1960–1980-х годов. Все машины отреставрированы, находятся на ходу и прекрасно функционируют. Отдельные экспонаты удачно вписаны в тематическую фотозону. Вы сможете сесть в ретроавтомобиль, увидеть салон изнутри, а в выходные – принять участие в интерактиве и встретить Элвиса Пресли и Мэрлин Монро.

Официальный сайт

Где: ТЦ «Галерея»: Лиговский пр., 30А

Когда: ежедневно с 10:00 до 22:00

Сколько: бесплатно

Фото: instagram / @dmitry_ermachenko

1-30 октября

Выставка «Бэнкси: гений или вандал». Картины одного их самых разыскиваемых и загадочных художников мира впервые в Петербурге! Оценить ироничные и удивительные работы, собранные из частных коллекций по всему миру, приглашаются жители и гости Северной столицы.

«Стань лучшим в искусстве обмана – и тебе не придется становиться лучшим более ни в чем», – утверждал так и не пойманный бунтарь и шутник, который изменил представление мира о стрит-арте. Своими неординарными работами на остросоциальные темы Бэнкси не раз привлекал к себе внимание журналистов, критиков, искусствоведов и коллекционеров.

Приходите на выставку и решайте сами, кто же Бэнкси на самом деле – хитрый делец или деятель искусства, бунтарь против системы или грамотный провокатор, гений или вандал?

Официальный сайт

Где: Конюшенная пл., 1

Когда: ежедневно с 11:00 до 21:00

Сколько: от 450 рублей

Фото: apimages.com / Nasser Nasser, File

5 октября

Концерт и презентация нового альбома группы СБПЧ – «Мы не спали, мы снились». Уличный шум, случайные отрывки старых заезженных пластинок, обрывки речи – питерский коллектив Самое Большое Простое Число создает музыку из хаоса, совмещая несовместимое.

С каждым новым альбомом меняется и состав группы, и звучание, и темы – постоянны лишь принципы, кирпичики, из которых собирается песня, концерт, шоу. Вот почему СБПЧ интересны в любое время суток, в любое время года и при любой погоде.

Группа «ВКонтакте»



Где: Космонавт: ул. Бронницкая, 24

Когда: 5 октября 20:00

Сколько: от 1000 рублей

Фото: vk.com/sbp4band

6 октября

Верите ли вы в чудеса? Вы думаете, что волшебники бывают только в сказках? А кто нибудь из вас хотел бы стать настоящим волшебником? Только один день! И только в Петербурге настоящая школа волшебников проводит день открытых дверей.

Мастерство иллюзии и невероятный круговорот фокусов в таинственной школе волшебников с необыкновенными уроками. Вы увидите: летающие предметы, исчезающие люди, превращения и перевоплощения, урок управления светом и тьмой, Веселые интерактивные игры для детей и их смелых родителей на большой перемене.

Вы узнаете секреты фокусов и сами научитесь их показывать. В фойе (за 30 минут до представления) даже самые маленькие зрители смогут поучаствовать в микромагии – это фокусы, происходящие прямо на ваших глазах и в ваших руках.

Афиша



Где: Арсенальная наб., 13/1

Когда: 6 октября 16:30

Сколько: от 400 рублей (детям до 6 лет бесплатно)

12 октября

В 2018 году исполняется 20 лет альбому «Шекогали» группы «Чайф». Он был записан в крошечной бюджетной студии в год экономического кризиса в стране. Среди песен альбома есть хиты, которые вошли в золотой фонд российского рок-н-ролла и исполняются практически на каждом концерте.

На сцене А2 легендарный альбом прозвучит полностью: от крайне редко исполняемых «Сентябрь» или «Шекогали до зари» до визитных карточек «Аргентина-Ямайка – 5:0» и «В ее глазах». Прозвучат хиты, которые входят в так называемую обязательную программу. На концерте в Петербурге группа также планирует опробовать песни, написанные для нового альбома.

Официальный сайт

Где: А2 Green Concert: пр. Медиков, 3

Когда: 12 октября 20:00

Сколько: от 1500 рублей

Фото: chaif.ru

17-23 октября

Фестиваль американского кино Amfest – это свободное, независимое, экспериментальное кино с нестандартным сюжетом.

Большую часть американской кинопродукции выпускает Голливуд. Но если вы устали от многомиллионных блокбастеров, программа «Амфеста» вам понравится. Здесь собраны фильмы, созданные независимыми режиссерами – камерные драмы, остроумные комедии и ленты, ставшие культовыми.

Вы увидите первую часть трилогии Ричарда Линклейтера «Перед рассветом», где пара молодых интеллектуалов Джесси и Селин проводят невероятный день, ведут бесконечные беседы и влюбляются друг в друга. Будут и совсем свежие фильмы, к примеру, эмоциональная драма Дебры Граник «Не оставляй следов» и остроумная комедия «С любовью, Саймон». Фильмы будут показывать на языке оригинала с субтитрами.

Официальный сайт



Где: Невский пр., 60

Когда: 17-23 октября 19:00

Сколько: от 350 рублей

Фото: avrora.spb.ru

19 октября

«Идем на рекорд!» – объявил Сергей Шнуров, впервые анонсировав грядущий концерт. Он станет самым масштабным музыкальным действом в истории группировки.

В июле 2017 «Ленинград» установил свой предыдущий рекорд посещаемости, собрав в Москве максимальное количество зрителей, которое способен принять стадион «Открытие Арена» – 47 тыс. человек. Новая площадка вмещает до 60 тыс. зрителей.

Фото: vk.com/leningrad_top

На каждом этапе своей 21-летней истории «Ленинград» – это фактически новая группа. А Шнур смело может позволить себе меняться, не боясь растерять народный авторитет.

Сайт группы



Где: Санкт-Петербург Арена: Футбольная ал., 1

Когда: 19 октября 19:00

Сколько: от 1800 рублей

27 октябрь

Рок-группа «Алиса» с ее более чем 35-летней историей хранит в себе многое. Преследования со стороны властей и официальные награды, безумства фанатов и относительные затишья, феерия рок-н-ролльной идеи, а затем – гармония и торжество веры. За это время группа пережила многое, оставшись все такой же мощной и энергичной единицей музыкального пространства нашей страны.

20 альбомов – это тоже своего рода история. Это актуальное движение от самодеятельного рок-н-ролльного протеста в советское время до веской волчьей мудрости и качественного европейского саунда сегодня. Некоторые пластинки оказались настолько великими, что публика не отпускает их и по сей день. Сейчас группа отправляется в юбилейный тур.

Группа «ВКонтакте»

Где: Петербургский СКК: пр. Юрия Гагарина, 8

Когда: 27 октябрь 20:00

Сколько: от 2100 рублей

Фото: vk.com/alisaband