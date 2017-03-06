Группа Shortparis презентует свой новый альбом в "Космонавте"

В четверг, 9 марта, на сцене клуба "Космонавт" состоится концерт группы Shortparis. Петербургские музыканты, которые постоянно экспериментируют и стирают границы между выступлениями и перформансами, представят свой новый альбом.

Свое звучание Shortparis характеризуют как post-pop, pop-noir и avant-pop, что может ввести в ступор многих слушателей. Однако под этими тегами скрывается по-настоящему свободная музыка, которая не загоняет себя в какие-либо клише.

Группа выступала на разогреве групп The Kooks, Lebanon Hanover, Inca Babies и Easter. Также коллектив участвовал на музыкальном фестивале SKIF, Stereoleto 2016 и Mercedes-Benz Fashion Week Russia.

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Где: Бронницкая улица, 24

Когда: 9 марта в 20:00

Сколько: 500 рублей, VIP-билет — 1000 рублей, Super VIP — 1400 рублей