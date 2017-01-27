На Новой сцене Александринки покажут сборник романтических короткометражек Love Is

На Новой сцене Александринского театра 12 февраля проект Roof Cinema покажет подборку короткометражных фильмов о любви Love Is. Накануне Дня святого Валентина петербуржцы смогут увидеть шесть романтических историй с трех континентов: в стиле джаз и в стиле рок, о первом взрослом чувстве, накрывающем в самом нежном возрасте, и науке расставаться, о ревности, идущей с любовью рука об руку, музыке, путешествиях и скоротечности всего, кроме главного чувства.

Программа Love Is:

"Адель в августе", Камиль Россе, Франция (27 минут)

"Ты такая взрослая!" – восклицают друзья семьи, пригласившие 15-летнюю Адель и её родителей провести каникулы за городом. В распоряжении девушки – комната уже упорхнувшего из родного гнезда Самуэля. А еще – его дневник и кассеты с любовными песнями под гитару. Кажется, в их исполнителя можно влюбиться на расстоянии. Но тут на уикенд приезжает и сам Самуэль.

Солнечные дни, зелень стремительно убегающего лета, тихая речка с деревянными мостками – все вокруг располагает к лирическим грезам, похожим на те, что овладели столетия назад пушкинской Татьяной. У молодежи из французской глубинки вместо балов принято закатывать вечеринки с раскованными танцами, и любовных писем сегодня уже не пишут, но разве это что-то меняет? Первая любовь не знает временных и государственных границ, так отчего бы девчонке начала XXI века не встретить своего Онегина?

"Расстаться с Дженни", Петр Антохин, Россия (14 минут)

За три часа до свадьбы Рэйчел засыпает Гаса телефонными сообщениями: "Только не брейся, я не хочу, чтобы на фото ты выглядел моложе меня!". У Гаса же заботы поважнее: он с мукой в глазах вглядывается в стикер с неотложным делом. "Порвать с Дженни". Легко сказать! Гас перед зеркалом репетирует речь, сам себя убеждая в правильности решения. Гас ищет веские аргументы. Но соперница невесты отличается шумным капризным нравом и явно не готова уступить Гаса другой.

Оригинальная версия "Иронии судьбы" – эффектный фантастический анекдот, придуманный российским режиссером и рассказанный на английском языке и в европейских декорациях. Анекдот с интернациональной моралью: не стоит перед свадьбой выяснять отношения с бывшей. Кем бы она ни была.

"Мечтая о Пегги Ли", Джеймс Эверетт, Великобритания (11 минут)

Александр и Белинда – не совсем обычные лондонские подростки, которым не слишком-то вольготно дома, под присмотром строгой матери. Сегодня они решают выйти из-под контроля – и сбежать в волшебный джазовый клуб, где звучат песни великой Пегги Ли, и все – точь-в-точь, как в Америке 1940-х.

Любовь – понятие всеохватное. В этом неожиданном, отказывающемся от слов фильме, она – синоним музыке и свободе.

"Посвящение Фабрицио", Марино Биасин, Аргентина (16 минут)

Фабрицио и его друзья по уличным играм живут в том сладком переходном возрасте, когда с соседскими девчонками еще можно устраивать невинные водные сражения. От которых всего лишь шаг до объятий и поцелуев. Фабрицио везет в любви, его подружка не прочь продолжить поцелуи более решительными действиями – вот только где? Выход, кажется, найден – надо только угнать у старика-соседа машину-развалюху и превратить ее в романтический альков.

Страстная озорная комедия говорит о подростковых желаниях откровенно и деликатно. Юмор, эротика, витальная радость – так лихо их сочетают только в Латинской Америке.

"Как пережить разрыв", Дина Адар, Кай Коллинз, США (12 минут)

"Жить в отрицании", "Похоронить себя в работе", "Переехать к друзьям", "Устроить свидание на одну ночь", "Смириться с депрессией", "Завести знакомство онлайн" – о том, как пережить разрыв, написаны тома. Эта комедия остроумно иллюстрирует некоторые из бесценных (и бесполезных) советов на примере Теи и Ника.

Каждый рецепт разыгрывается в двух – мужском и женском – вариантах. Выбирайте самый смешной. И не забывайте, что жизнь всегда подкинет еще один, новый и беспроигрышный.

"Одинокая планета", Алекс Бурунова, США - Испания (24 минуты)

Американка Джулия – профессиональный турист: колесит по странам и городам для составления путеводителей, за что и получает от нового барселонского знакомца Пау прозвище "Одинокая планета". В Нью-Йорке Джулия вряд ли бы решилась разделить такси с незнакомцем, но в Барселоне рискнула – и не прогадала: так начался ее новый прекрасный роман. Правда, все предыдущие заканчивались вместе с командировкой – будет ли у этой европейской истории продолжение?

Психологически выверенная и очень легкая любовная драма проникает в чувства героев.

Официальная страница

Где: набережная реки Фонтанки, 49

Когда: 12 февраля в 19:30

Сколько: 350 рублей, приобрести билеты можно на сайте Александринского театра