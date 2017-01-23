На Новой сцене Александринки состоится премьерный показ "Коммивояжера" Асгара Фархади

На Новой сцене Александринского театра 4 февраля состоится премьерный показ фильма "Коммивояжер" режиссера Асгара Фархади. Кинолента была представлена на Каннском фестивале в 2016 году, где исполнитель главной роли Шахаб Хоссейни получил приз за лучшую мужскую роль, а режиссер — награду за лучший сценарий. Кроме того, фильм был номинирован на "Золотой глобус" в категории "Лучший фильм на иностранном языке", а также вошел в шорт-лист премии "Оскар" в аналогичной номинации. Фархади прежде становился обладателем "Оскара" — он получил приз в 2012 году за фильм "Развод Надера и Симин".

"Коммивояжер" — это сильнейшая психологическая драма о молодой семье, затрагивающая темы близости и жестокости, доверия и стыда, границ отношений и человеческого милосердия.

Фильм представит кинокритик Ксения Реутова, которая также расскажет о творческом пути режиссера Асгара Фархади и его месте в контексте современного иранского кино.

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Где: набережная реки Фонтанки, 49

Когда: 4 февраля в 19:30

Сколько: 350 рублей