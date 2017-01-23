На площади Островского пройдет бесплатный фестиваль зимних экстремальных видов спорта

На площади Островского пройдет фестиваль зимних экстремальных видов спорта Skill Clash. Он состоится 25 февраля уже во второй раз.

На фестивале сразятся лучшие сноубордисты со всей России, а также на мероприятии будут звездные гости — спортсмены мирового уровня. Спортсмены сразятся в дисциплине джиббинг — одной из самых зрелищных в сноуборде, которая сочетает профессиональный спорт и захватывающее экстримальное шоу. Спортсмены выполнят зрелищные трюки и различные скольжения по металлическим перилам.

Где: площадь Островского

Когда: 25 февраля в 18:00

Сколько: вход бесплатный