День студента в Петербурге - ПРОГРАММА ПРАЗДНОВАНИЯ

В Петербурге в среду, 25 января, отметят День российского студенчества, также известный как Татьянин день.

Раннехристианская мученица Татиана Римская умерла 25 января (12 января по старому стилю). Именно в этот день в 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета. Святая Татиана стала считаться покровительницей Московского государственного университета и студентов в целом.

В России Татьянин день отмечают с 1995 года, а в 2005 году название праздника утвердили как День российского студенчества.

"Санкт-Петербург.ру" составил список самых интересных и важных мероприятий Северной столице, посвященных Дню студента.

Global Student Festival

В клубе Aurora Concert Hall на Пироговской набережной празднование Дня студента начнут отмечать еще 21 января. По традиции, музыкальный фестиваль станет местом встречи всех студентов Питера. Новое поколение и выпускники — все найдут для себя что-то интересное и близкое.

Резиденты проекта, диджеи и эмси, безупречное шоу и постановки — все это сольется в фантастическом безумии, которое удивит всех и каждого. А чтобы память об этой ночи сохранилась надолго, на фестиваль пригласили фотографов с главных новостных порталов о клубной жизни.

Официальная страница

Где: Пироговская набережная, 5/2

Когда: 21 января с 23:30

Сколько: вход по спискам до 00:00 — бесплатно, после полуночи — 500 рублей, вход без записи в списки — 600 рублей

Фото: wallpaperscraft.com

Божественная литургия

Традиционно в Смольном соборе, главном храме всех учебных заведений, пройдет праздничное богослужение в честь святой Татьяны. Литургию возглавит Высокопреосвященнейший архиепископ Петергофский Амвросий, на ней будут присутствовать представители правительства Петербурга, руководители вузов, духовенство, студенты и курсанты.

После Божественной Литургии в Смольном соборе состоится церемония вручения Почетного знака святой Татьяны за особый вклад в духовно-нравстенное просвещение и активное участие в социальной жизни общества. За 20 лет обладателями этого знака отличия стали более тысячи человек.

Где: площадь Растрелли, 1

Когда: 25 января, литургия — с 09:30 до 11:00, церемония награждения — с 11:00 до 12:00

Фото: pokrovorg.ru

Выстрел из пушки

Ровно в 12:00 в честь Дня российского студенчества прогремит пушка на Нарышкином бастионе Петропавловскй крепости.

Где: Петропавловская крепость

Когда: 25 января в 12:00

Фото: petersburglike.ru

Международный хоровой фестиваль духовной музыки "Зимняя сказка"

В Смольном соборе также состоится гала-концерт лауреатов международного фестиваля-конкурса духовной музыки. На нем выступят любительские, церковные и студенческие хоровые коллективы. В 2017 году "Зимняя сказка", учрежденная при поддержке правительства Петербурга, состоится в третий раз.

Где: площадь Растрелли, 1

Когда: с 12:00 до 13:00

Фото: mitropolia.spb.ru

Игра "Я студент"

В Академии талантов в Каменноостровском дворце пройдет игра, посвященная Международному дню студента. В ней примут участие члены российского движения школьников, обучающиеся в 10-х классах школ Петербурга.

Студенчество — это новый этап в жизни каждого человека, полный неизвестных и захватывающих событий. Именно поэтому возникла актуальность создания подготовительной адаптационной игры для "завтрашних студентов".

В рамках игры участники смогут самостоятельно пройти самые важные сферы студенческой жизни: сдачу экзаменов и подготовку к ним, взаимодействие с основными структурами вуза, а также проявить себя в работе студенческого самоуправления.

Где: набережная реки Малой Невки, 1

Когда: 25 января в 17:00

Фото: gov.spb.ru

Научный Татьянин день

В музее занимательной науки "ЛабиринтУм" состоится праздничное мероприятие, посвященное студентам и дню рождения самого музея.

Сотрудники музея готовят уникальную программу с низкотемпературным и взрывным шоу, интерактивной экскурсией по экспозиции, открытой лабораторией "Почувствуй себя ученым!", угощением молекулярной кухни, концертом на необычных инструментах — камнефоне и органе из водосточных труб, презентацией удивительных изобретений – магнитной левитации, электрического подиума, воздушной пушки и другими научными сюрпризами.

В конце всех гостей ждет зажигательная пенно-бумажная дискотека.

Официальная страница

Где: проспект Космонавтов, 14, ТРК "Питер Радуга"

Когда: 25 января в 19:00

Сколько: 200 рублей, студентам Татьянам при предъявлении вход бесплатно

Фото: vk.com/labirint_um

Прогулки по Тропическому маршруту

В Ботаническом саду Татьянин день отметят особой акцией — те, кто закрыли последнюю сессию на "отлично", смогут посетить оранжереи бесплатно. Остальные студенты и аспиранты смогут пройти за 200 рублей.

Посетители Ботанического сада смогут посмотреть на крупнейшую в стране коллекцию растений засушливых областей Земли, современные и доисторические джунгли, полюбоваться цветущей домбеей и сделать селфи на отличных фонах.

Где: улица Профессора Попова, 2

Когда: с 16:00 до 20:00, билеты выдаются до 19:00

Сколько: взрослые — 300 рублей, школьники и дети старше четырех лет — 200 рублей, до четырех лет — бесплатно

Фото: eco-turizm.net

Покровский Зимний бал "Морская слава России"

В Государственном университете морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова в Татьянин день пройдет торжественный бал. Нынешнее мероприятие будет по счету 11-м Зимним и 28-м Покровским балов.

В этом году бал будет посвящен духовно-патриотическому походу курсантов ГУМРФ им. адмирала Макарова на борту парусника "Мир" по пути арктических конвоев времен Второй мировой войны.

На торжественном балу будет бальная программа, игры, танцы, фуршет, сюрпризы и многое другое.

Где: Двинская улица, 5/7

Когда: 25 января с 16:30 до 22:00

Сколько: вход на бал по пригласительным билетам, обязательно соблюдение дресс-кода

Фото: kommersant.ru

Global Student Festival. В клубе Aurora Concert Hall на Пироговской набережной празднование Дня студента начнут отмечать еще 21 января. По традиции, музыкальный фестиваль станет местом встречи всех студентов Питера. Новое поколение и выпускники — все найдут для себя что-то интересное и близкое.

Резиденты проекта, диджеи и эмси, безупречное шоу и постановки — все это сольется в фантастическом безумии, которое удивит всех и каждого. А чтобы память об этой ночи сохранилась надолго, на фестиваль пригласили фотографов с главных новостных порталов о клубной жизни.

Официальная страница https://vk.com/globalstudentfest

Где: Пироговская набережная, 5/2

Когда: 21 января с 23:30

Сколько: вход по спискам https://vk.com/topic-1687758_31543237 до 00:00 — бесплатно, после полуночи — 500 рублей, вход без записи в списки — 600 рублей