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На Васильевском острове прозвучат рождественские стихи Бродского

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© Фото: 2queens.ru

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Известный поэт посвятил Рождеству 23 произведения.

В Петербурге пройдут чтения рождественских стихов Иосифа Бродского. Услышать произведения лауреата Нобелевской премии можно будет в кулуаре "Реставрации нравов", реконструированном салоне в духе Серебряного века. Стихи будут читать актеры театра Liberté.

Бродский с 1961 года писал по одному стихотворению, посвященному тему Рождества. По мнению поэта, подобная практика была "чем-то вроде дисциплины ... Как человек, который каждый год фотографируется, чтобы узнать, как он выглядит". Всего поэт написал 23 рождественских стихотворения.

Чтобы послушать исполнение стихов Бродского, необходимо заплатить пожертвование. Рекомендованная сумма входа — 150 рублей.

Где: Биржевая линия В.О., 12

Когда: 12 января с 19:30 до 21:30

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