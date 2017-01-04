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Топ-5 бесплатных выставок января в Петербурге

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© Фото: artmuza.spb.ru

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Если на новогодние праздники ушли все деньги, то это не помешает приобщиться к искусству. "Санкт-Петербург.ру" выбрал пять лучших выставок января, которые можно посетить бесплатно.

"Васильев месяц"

 

Желая сохранить ощущение праздничных эмоций и впечатлений на весь январь, галерея современного искусства "Моховая-18" представляет выставку "Васильев месяц". Мастера петербургской школы живописи представят свои произведения — это и живописные полотна, и графика, и предметы декоративно-прикладного искусства.

На экспозиции будут выставлены новые натюрморты Елены Базовой, которые публика увидит впервые, и уже полюбившиеся работы — нежные образы Анастасии Вострецовой, элегантные и таинственные пастели Евгения Дубицкого и множество других работ замечательных авторов, радующих своим творчеством.

Официальный сайт

Где: Моховая улица, 18

Когда: с 10 до 28 января, вт - сб с 11:30 до 19:30

Фото: filed15-3.my.mail.ru
 

Выставка к 25-летию арт-центра "Борей"

 

Коллекция арт-центра "Борей" начала формироваться в середине девяностых годов и сейчас насчитывает около тысячи произведений: живопись, графика, а также фотография и объекты. Все это работы современных авторов, которые когда-то выставлялись в "Борее" и предоставили свои работы в наш фонд.

На протяжении многих лет в арт-центре выставлялись работы молодых и неизвестных художников, что всегда несет риск для галереи и коллекционера. Несмотря на это, некоторые художники, начинавшие выставляться у "Борее", сейчас организуют выставки в лучших галереях, их работы участвуют в европейских аукционах и находятся в больших частных и корпоративных коллекциях.

На выставке в честь юбилея арт-центра будут представлены произведения из коллекции "Борея", многие из них не показывались более 15 лет. На продажу выставлена лишь часть произведений.

Официальный сайт

Где: Литейный проспект, 58

Когда: до 14 января, вт - сб с 12:00 до 20:00

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Фото: kudago.com
 

Razzle Dazzle Стаса Багса

 

Основные темы выставки петербургского художника Стаса Багса, которая прозодит в галерее "Анна Нова" — время, вопрос будущего и настоящего, внутренний диалог с собой, камуфляж себя и подражание другим. Багс создает конструкции из противоположностей, которые невозможны друг без друга: жизнь — смерть, черное — белое, теплое — холодное. Он объединяет несочетаемые объекты, такие как части тела и бытовые предметы.

Выставка состоит из двух частей: большие живописные холсты, почти стерильные, абстрактные, которые вступают в диалог с силиконовыми теплыми скульптурами, и кинетическая инсталляция из металлических прутьев, занимающая пространство второго этажа.

Официальный сайт

Где: улица Жуковского, 28

Когда: до 11 февраля, вт - сб с 12:00 до 19:00

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Фото: sobaka.ru
 

"Путь невидимых чудес" Валериуса Иванова

 

В творческом кластере "Артмуза" до конца января проходит выставка "Путь невидимых чудес". Это яркая и новогодняя история о доброте, любви и ожидании чуда в видении петербургского художника Валериуса Иванова.

Картины — воплощение мыслей автора и пожеланий зрителю. Здесь гости смогут увидеть сокровенные мысли автора, его ожидания, письма о любви и так далее. В яркой, красочной манере работы передают добрые эмоции Иванова.

Официальный сайт 

Где: 13 линия В.О., 70-72

Когда: до 31 января, ежедневно с 11:00 до 22:00

Фото: artmuza.spb.ru
 

"Шедевры отечественной картографии XVIII века"

 

В конце 2016 года в Штаб-квартире Русского географического общества открылась выставка, посвященная лучшим произведениям русской картографии XVIII века. На протяжении значительного периода в конце XX столетия картографические материалы РГО не были в полной мере доступны. Сегодня, благодаря проведенной фондовой работе, впервые за долгое время стало возможным представить часть из них широкой публике.

Материалы выставки "Шедевры отечественной картографии XVIII века. Из фондов Русского географического общества" посвящены одному из важнейших периодов в картографии России — ее становлению в работах Императорской Академии наук. На выставке также покажут первый полный атлас Российской империи 1745 года.

Официальный сайт

Где: переулок Гривцова, 10

Когда: до 28 февраля, пн - пт с 11:00 до 19:00

Фото: upload.wikimedia.org
 

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