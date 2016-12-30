В Музее игрушки можно увидеть "Новый год как раньше"

В петербургском Музее игрушки проходит выставка "Новый год как раньше". Она посвящена самодельным елочным украшением.



Экспозиция знакомит с самыми разными секретами праздничного убранства: как превратить бумагу в гирлянды, цепочки, снежинки, как слепить из ваты зверя, на что годится яичная скорлупа или еловая шишка. Среди представленных елочных украшений – игрушки, бонбоньерки и сюрпризницы, созданные по рисункам из старых советских журналов и детских календарей.



Посетители сами могут попробовать сделать некоторые из них по предложенным образцам, а также посмотреть новогодние диафильмы с помощью старого фильмоскопа.

Официальный сайт



Где: набережная реки Карповки, 32



Когда: до 29 января с 11:00 до 18:00



Сколько: взрослый билет — 250 рублей, студенты, пенсионеры, школьники — 150 рублей, дошкольники — 90 рублей, инвалиды детства — бесплатно, иностранные граждане — 300 рублей