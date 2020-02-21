Масленица-2020 в Петербурге: программа празднования

«Масленица в театре «На Литейном»

В рамках проекта «#ДиалогиНаЛитейном» в театре Масленицу будут отмечать в самом начале недели. Всех желающих ждут днём 24 февраля.

Вместе с актёрами театра зрители смогут поразговаривать на различные темы, отведать домашних блинов и изготовить масленичную куклу. Гостям расскажут, какие вообще бывают блины, что происходит на золовкиных посиделках и почему Масленица длится именно семь дней.

Официальный сайт

Где: Литейный проспект, 51

Когда: 24 февраля в 15:00

Сколько: 350 рублей

Фото: vk.com/theatrenaliteinom

Масленичные мастер-классы в пространстве «Дети говорят»

Во время масленичной недели в Новой Голландии будут устраивать детские мастер-классы. Они рассчитаны на ребят в возрасте от 3 до 5 лет.

Всего будет четыре мастер-класса. На первом детей научат делать светильник в виде солнца, а на втором – объёмную весеннюю открытку.

На третьем мастер-классе будут обучать объёмному рисованию с элементами лепки из пластилина. Финальное занятие посвятят созданию фигурки масленицы из бумаги.

Все мастер-классы состоятся в пространстве «Дети говорят» на первом этаже Дома коменданта.

Официальный сайт

Где: набережная Адмиралтейского канала, 2

Когда: 25 и 28 февраля в 11:00, 29 февраля в 18:00 и 1 марта в 11:00

Сколько: 800 рублей

Фото: Катя Никитина

«Широкая Масленица» в парке им. Бабушкина

Традиционно отмечать Масленицу будут и в парке им. Бабушкина неподалёку от метро «Ломоносовская». Гулянья здесь пройдут 29 февраля и 1 марта.

В праздничные дни в парке будут выступать артисты и фольклорные коллективы. Ожидается и цирковое представление.

Гости смогут поучаствовать в русских забавах, в том числе перетягивании каната, колке дров, беге в мешках и боях подушками. Согреться можно будет чаем из самовара, а подкрепиться – шашлыком и, конечно, блинами.

В программе будут и мастер-классы вместе с масленичной мастерской. Завершится праздник сожжением чучела Масленицы вечером 1 марта.

Официальная страница

Где: проспект Обуховской Обороны, 149

Когда: 29 февраля и 1 марта с 13:00 до 20:00

Сколько: вход свободный

Фото: vk.com/cherezovam

Масленица в Павловском парке

Павловский парк приглашает на праздник 29 февраля и 1 марта. Гостей собирают на Площади гуляний.

За музыку будут отвечать шумовой народный оркестр, участниками которого могут стать все желающие – для этого можно взять что угодно, что может греметь и звенеть. Подойдут и бутылки, и деревянные ложки, и настоящие инструменты.

На гуляньях научат делать куклы-масленицы из сена. Своё творение можно выставить на конкурс и получить приз в случае победы.

Для юных гостей приготовили развлекательную программу со сказочными персонажами и весёлыми стартами. Сжигать чучело (четырёхметровое) будут вечером 1 марта.

Официальный сайт

Где: Павловск, Садовая улица, 20

Когда: 29 февраля и 1 марта с 10:00 до 18:00

Сколько: для учащихся от 7 до 18 лет, пенсионеров и ветеранов труда – 100 рублей, для взрослых и студентов – 200 рублей

Фото: vk.com/pavlovskpalaceandpark

«Широкая Масленица» в Петропавловской крепости

Петропавловская крепость также станет площадкой для праздника. Петербуржцев приглашают туда днём 1 марта.

В самом сердце Северной столицы устроят концерт с фолк-группами «Колесо» и «Ярмарка», а также с детским народным ансамблем «Колёсико» и ансамблем песни и танца «Хохлома».

Кроме музыкальной программы гостей ждут мини-аттракционы, конкурсы и масленичная ярмарка. Кульминация праздника – сожжение чучела Масленицы.

Официальный сайт

Где: Петропавловская крепость, Нарышкин бастион

Когда: 1 марта с 12:00 до 17:00

Сколько: вход свободный

Фото: vk.com/alex_shuleshov

«Шуми, Масленица!» в ЦПКиО им. Кирова

На Елагином острове провожать масленичную неделю будут в её последний день. Для этого в ЦПКиО им. Кирова создадут атмосферу старинного русского праздника с сожжением большого чучела.

На центральной площадке состоится концерт фольклорных коллективов. Также там устроят конно-трюковое шоу с казачьей джигитовкой.

На память можно будет купить сувениры ручной работы. Они изготовлены из бересты, глины и, например, стекла, узнать о котором больше можно будет на шоу «Секрет стеклодува» в Стеклодувной мастерской.

Официальный сайт

Где: Елагин остров, открытая сцена на Большой площади

Когда: 1 марта с 12:00 до 21:00

Сколько: льготники – бесплатно, учащиеся, школьники, студенты, военнослужащие – 50 рублей, взрослые – 200 рублей

Фото: vk.com/roman_evgenev

«Масленица 2.0» в парке 300-летия Петербурга

Большой праздник в честь Масленицы устроят на побережье Финского залива в парке 300-летия Петербурга. Там на протяжении пяти часов будут работать две сцены.

Хедлайнерами праздника станут группа Quest Pistols Show и известный коллектив «Бурановские бабушки». Также в музыкальной программе будут резиденты Radio Record и звёзды телепроектов.

В парке состоится свето-пиротехническое шоу с масштабным красочным фейерверком. Это завершающая часть праздника, но не основная: будут и аттракционы, и мастер-классы, и эстафеты с конкурсами, и даже гастрофестиваль русской кухни.

Официальная страница

Где: Приморский проспект, 74

Когда: 1 марта в 15:00

Сколько: вход свободный

Фото: buranovskiebabushki.ru

«Масленица в Политехническом»

Один из самых необычных способов отметить Масленицу – это отправиться в Политехнический парк, где старые традиции объединят с современными технологиями.

При поддержке Политеха устроят праздник с играми, конкурсами и русскими забавами, а также покажут шоу песочной анимации. Ближе к концу дня в парке сожгут чучело Масленицы.

Помимо этого, в Белом зале в 15:00 состоится концерт ансамбля виртуозов AKKO Quartet. Вход платный – 400 рублей.

Официальная страница

Где: Политехническая улица, 29

Когда: 1 марта с 11:00 до 20:30

Сколько: вход свободный

Фото: vk.com/maslenicaspbstu

Масленица в Южно-Приморском парке

На юге Петербурга проводить Масленицу можно в Южно-Приморском парке на Петергофском шоссе.

На «Широкой Масленице» можно будет бесплатно угоститься блинами, поучаствовать в розыгрыше различной продукции и послушать живую музыку. Самые смелые смогут попробовать забраться на масленичный стол и повеселиться в других забавах.

Официальный сайт

Где: Петергофское шоссе, 27

Когда: 1 марта с 12:00

Сколько: вход свободный

Фото: Pixabay

«Широкая Масленица» в парке «Дубки»

Гулять на Масленицу в Сестрорецке будут в местном парке «Дубки». Праздник для всей семьи пройдёт с полудня до пяти часов вечера.

На «Широкой Масленице» можно будет почувствовать дух традиций. В парке устроят хороводы и потехи, флешмоб «Русская краса» и другие развлечения.

Чучело Масленицы сожгут в 16:00. До этого можно будет не только развлечься, но и поесть блинов или чему-то научиться на мастер-классах.

Официальный сайт

Где: Сестрорецк, Дубковское шоссе, 42

Когда: 1 марта с 12:00 до 17:00

Сколько: вход свободный

Фото: vk.com/parkdubki